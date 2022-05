Lina Bo Bardi e Semana de 22 são celebradas em exposição da Casa de Vidro

A exposição De 22 a 72: Bardi e o Modernismo Brasileiro celebra os 50 anos da exposição Semana de 22: Antecedentes e Consequências, idealizada por Pietro Maria Bardi no MASP para o primeiro cinquentenário da Semana de Arte Moderna. Com curadoria de Renato Anelli e Eugênia Gorini, a mostra traz documentos, fotografias e desenhos, como o que Lina Bo Bardi fez para o Circo Piolin. Inauguração sáb. (7), 9h30/16h. 6ª e sáb., 10h/15h30.Casa de Vidro. R. Gen. Almério de Moura, 200, Morumbi. R$ 50. Até 2/7.

Pelas ruas de Salvador

O fotógrafo de moda paulista Glauber Bassi, há anos radicado em Milão, na Itália, apresenta a mostra Black Soul, com fotografias feitas em pontos icônicos da cidade de Salvador, como o Pelourinho, a Gamboa e o bairro Santo Antônio. As imagens dialogam com questões como o racismo e a diversidade. 2ª a 6ª, 10h30/18h; sáb., 11h/14h. Galeria Roberto Camasmie. R. Bela Cintra, 1.992, Jardins. Grátis. Até 4/6.

A natureza em foco

A exposição Frans Krajcberg: por uma arquitetura da natureza traz 160 obras, algumas inéditas, do escultor, pintor e fotógrafo polonês. Com curadoria de Diego Matos, a mostra reúne obras vindas de diversos lugares como do Sítio Natura, em Nova Viçosa, na Bahia, onde o artista realizou grande parte de sua produção. Abertura sáb. (7), 11h30. 3ª a dom., 11h/17h. MuBE. R. Alemanha 221, Jardim Europa. Grátis Até 31/7.

Em linha reta

A exposição A Dança das Horas, a primeira individual do pintor Luiz Dolino, traz 20 telas de diferentes tamanhos e 3 esculturas. Na produção do artista, feita em diferentes épocas, as linhas retas assumem o protagonismo. Inauguração: sáb. (7). 2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 10h/16h. Galeria Contempo. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.644, Jardim América. Grátis. Até 21/5.