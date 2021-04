Leilão de obras digitais NFT na Sotheby's alcança US$ 16,8 milhões

A venda de obras digitais do artista Pak definidas como "NFT", o nome da nova tecnologia de autenticação da moda, chegou a US$ 16,8 milhões, um sucesso para a casa de leilões Sotheby's que organizou o evento. Um mês após a venda de "Everydays: The First 5000 Days", do artista digital americano Beeple por US$ 69,3 milhões na Christie's, a rival Sotheby's apostou pela primeira vez na aventura da NFT.

Essas três letras designam tokens não fungíveis ("non-fungible tokens"), certificados invioláveis de autenticidade que permitem ao comprador de um objeto de arte digital (desenho, animação, vídeo, foto, música) ter a certeza de ser o proprietário.

Para seu evento inédito, a Sotheby's escolheu um formato totalmente diferente da Christie's. Em vez de apostar na raridade, ela lançou quantidades ilimitadas de "cubos" criados pelo Pak através da plataforma especializada Nifty Gateway.

Cerca de 23.598 dessas animações de um paralelepípedo giratório encontraram um comprador nos três dias do leilão, por um total de US$ 14 milhões. A ideia do artista era interrogar as noções de valor e raridade, não limitando o número de obras vendidas. Cerca de 3.080 colecionadores compraram pelo menos um cubo, de acordo com a Sotheby's.

Além desses cubos, Pak também vendeu duas peças exclusivas, uma das quais representa um único pixel e foi comprada por US$ 1,36 milhão pelo colecionador digital Eric Young. A outra, uma forma geométrica que gira sobre si mesma, foi vendida por US$ 1,44 milhão.

Quem comprou mais cubos receberá uma obra adicional única, intitulada “O Cubo”, uma espécie de bônus, diferente dos demais cubos.

A venda é um sinal da vitalidade do mercado NFT, que gera mais de US$ 10 milhões em transações todos os dias em plataformas digitais como Nifty Gateway ou OpenSea.

De acordo com o site especializado NonFungible.com, obras digitais no valor de US$ 2 bilhões mudaram de mãos neste mercado apenas no primeiro trimestre de 2021.