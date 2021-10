Leilão de 11 obras de Pablo Picasso arrecada mais de 108 milhões de dólares

A venda de 11 obras de Pablo Picasso, incluindo um retrato de sua musa e amante Marie-Thérèse Walter, durante um leilão organizado pela Sotheby's no sábado (23) em Las Vegas arrecadou 108,87 milhões de dólares, no mês de aniversário de 140 anos do nascimento do pintor espanhol.

A grande joia do leilão, de obras pertencentes à coleção de arte da empresa MGM Resort, era Femme au béret rouge-orange, um dos últimos retratos que o artista fez de Marie-Thérèse Walter, que inspirou muitos trabalhos do artista na década de 1930.

Na obra, vendida por 40,479 milhões de dólares - a avaliação inicial era de 20 a 30 milhões -, Picasso pintou a mãe de sua filha Maya em 1938, quando já estava apaixonado pela fotógrafa Dora Maar.

Também foram vendidos dois retratos emblemáticos produzidos pelo pintor nos últimos anos de sua vida: Homme et enfant (24,393 milhões de dólares) e Buste d'homme (US$ 9,456 milhões), este último abaixo do preço inicial estimado de 10 milhões de dólares.

As demais obras leiloadas no hotel Bellagio de Las Vegas incluem cerâmicas, trabalhos em papel e naturezas mortas.