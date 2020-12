Lance para chegar perto da Mona Lisa chega a US$ 98 mil

O primeiro leilão online do Museu do Louvre, constituído por doações de grandes empresas e experiências exclusivas como acompanhar de perto a restauração da Mona Lisa, conseguiu angariar 2.365.000 euros (US$ 2.884.000 dólares) em quinze dias, anunciou nesta quarta-feira, 16, a instituição parisiense.

Os fundos arrecadados pelo Louvre serão totalmente destinados ao lançamento de um novo espaço de 1.150 metros quadrados no coração do museu, dedicado à educação artística e cultural, com inauguração prevista para o outono de 2021.

Do leilão, o momento mais curioso foi o lance vencedor, de 80 mil euros (US$ 98 mil, quase R$ 500 mil), para garantir a oportunidade de ver de perto a pintura de Leonardo da Vinci. O valor superou em três vezes a estimativa do museu, que acreditava que o lance final ficaria em torno de US$ 36 mil.

O vencedor, cujo nome não foi divulgado, poderá acompanhar a inspeção anual da Mona Lisa. Trata-se de um privilégio pois, habitualmente, a obra só pode ser vista à distância e por trás de um vidro à prova de balas. Mas, anualmente, ela é retirada por especialistas, que avaliam suas condições atuais. Esse trabalho poderá ser observado pelo vencedor do leilão.