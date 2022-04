'Jovem Nu', de Michelangelo, será leiloado por R$ 150 milhões

A casa de leilões britânica Christie's anunciou que vai colocar à venda um desenho "excepcionalmente raro" de autoria do artista italiano Michelangelo (1475-1564). A obra Giovane nudo (Jovem nu) teria sido desenhada pelo gênio renascentista no início de sua carreira e será leiloada no próximo dia 18 de maio, em Paris, com lance mínimo de 30 milhões de euros - valor equivalente hoje a pouco mais de R$ 150 milhões.

De acordo com a Christie's, esse é um dos poucos desenhos de Michelangelo que ainda estão em mãos privadas e é proveniente de uma coleção francesa. O governo da França chegou a qualificar a obra como "tesouro nacional" e a proibir sua exportação por 30 meses, mas depois removeu o bloqueio, permitindo que ela fosse oferecida a colecionadores do mundo todo.

O desenho também seria o primeiro estudo de um nu feito por Michelangelo e que sobreviveu aos tempos atuais. A figura central remete a um homem retratado em um afresco de Masaccio (1401-1428) em uma igreja de Florença e exalta sua musculatura, já prenunciando o tratamento que o mestre daria ao corpo humano ao longo de sua carreira.

A autenticidade foi comprovada em 2019 por Furio Rinaldi, então especialista do departamento de pinturas de mestres antigos da Christie's e cujo parecer foi avalizado por Paul Joannides, professor emérito de história da arte na Universidade de Cambridge e autor de catálogos dos desenhos de Michelangelo.