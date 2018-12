José Olympio da Veiga Pereira é o novo presidente da Fundação Bienal

José Olympio da Veiga Pereira foi eleito o novo presidente da Fundação Bienal de São Paulo nesta terça-feira, 11. Ele toma posse no dia 2 de janeiro e o mandato tem duração de dois anos.

O Conselho de Administração, que escolheu o nome de Veiga Pereira, também tem um novo presidente: Julio Landmann.

Considerado um dos colecionadores de arte mais importantes do País, e também presidente do Credit Suisse no Brasil, Veiga Pereira é atualmente membro do Conselho de Administração da Fundação, e liderou, em 2016, a criação do Conselho Consultivo Internacional.

A nova diretoria executiva também foi anunciada: Andrea Pinheiro, Ana Paula Martinez, Fernando Schuler, Lucas Melo, José Francisco Pinheiro Guimarães e Luiz Lara.

O vice-presidente será Marcelo Mattos Araujo, membro do Conselho da Bienal desde junho de 2010, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Museus e ex-Secretário de Estado da Cultura de São Paulo.

Segundo a Fundação, o novo presidente "se dedicará a ampliar as relação da Bienal com a vida cultural no Brasil e no exterior".

Para o biênio 2019-20, estão programados projetos como as mostras itinerantes da 33ª Bienal de São Paulo, a representação oficial do Brasil na 58ª Bienal de Veneza e na 17ª Bienal de Arquitetura de Veneza, a continuidade das ações de catalogação e conservação do Arquivo Histórico Wanda Svevo, e, por fim, a 34ª Bienal de São Paulo.

Segundo José Olympio, em um comunicado divulgado nesta terça-feira, “a Fundação Bienal cumpre um papel importante de divulgar arte global e brasileira a um público brasileiro e global. Diferentemente de Veneza e de outras bienais, que são direcionadas a especialistas, a Bienal de São Paulo acolhe tanto frequentadores de eventos culturais quanto aqueles sem familiaridade com arte ou que têm aqui o seu primeiro contato com uma instituição artística. É o segundo grupo, aliás, que representa a grande maioria de nossos mais de 700 mil visitantes”.