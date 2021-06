Inteligência artificial amplia quadro de Rembrandt

Uma das maiores pinturas de Rembrandt van Rijn ficou um pouco maior. Um casamento de arte e inteligência artificial permitiu ao Rijksmuseum de Amsterdã recriar partes da icônica pintura Night Watch que foram cortadas 70 anos depois que Rembrandt a terminou.

As tiras impressas agora estão alinhadas às bordas da pintura de 1642 na Galeria de Honra do museu. Tal aumento permite que o trabalho recupere o ponto central que o mestre rebelde da Idade de Ouro originalmente pretendia. “Ele pode respirar agora”, disse o diretor do museu, Taco Dibbits.

Os dois personagens principais da pintura, Capitão Frans Banninck Cocq e Tenente Willem van Ruytenburch, ocupam posições centrais na pintura reduzida. Com os novos acréscimos digitais - particularmente uma faixa à esquerda da pintura que mostra dois homens e deixa claro que um menino está olhando por uma balaustrada -, as figuras principais são efetivamente deslocadas para a direita.

“Isso realmente dá à pintura uma dinâmica diferente”, disse Dibbits. “E o que isso nos ensinou é que Rembrandt nunca faz o que você espera.”

O museu sempre soube que a pintura original, sem cortes, era maior, em parte graças a uma cópia bem menor pintada ao mesmo tempo e atribuída a Gerrit Lundens.

Pesquisadores e restauradores que estudaram meticulosamente o trabalho por quase dois anos usando uma bateria de scanners de alta tecnologia, raios-X e fotografia digital combinaram a vasta quantidade de dados que geraram com a cópia de Lundens para recriar e imprimir as tiras perdidas.

“Fizemos uma foto incrivelmente detalhada da Night Watch e, por meio de inteligência artificial ou o que eles chamam de rede neural, ensinamos ao computador a cor que Rembrandt usou na pintura e como eram suas pinceladas”, disse Dibbits.

O aprendizado de máquina também permitiu ao museu remover distorções de perspectiva que estão presentes na cópia de Lundens porque o artista estava sentado em um canto enquanto pintava a pintura de Rembrandt.

O motivo pelo qual o retrato de um grupo de milícia civil de Amsterdã, em 1642, foi reduzido é simples: a obra foi transferida da casa do clube da milícia para a prefeitura e lá não cabia na parede entre duas portas. Seguiu-se um corte muito analógico com uma tesoura e a pintura assumiu as dimensões que já são conhecidas há séculos. O destino dos pedaços de tela recortados permanece um mistério.

A recuperação digital que estará em exibição nos próximos meses vem como parte de um projeto de pesquisa e restauração chamado “Operação Night Watch”, iniciado há pouco menos de dois anos e antes que a pandemia global esvaziasse os museus por meses.

Durante o projeto de restauração, a pintura foi colocada em uma sala de vidro especialmente projetada e estudada em detalhes, da tela à camada final de verniz. De posse desse montante de dados, os pesquisadores criaram a fotografia mais detalhada já feita da pintura, combinando 528 exposições digitais.

A pintura de 1642 passou por uma restauração significativa há mais de 40 anos, depois que foi cortada por um homem que empunhava uma faca, e está começando a ficar esbranquiçada em determinadas partes da tela.

Dibbits disse que os novos acréscimos impressos não pretendem induzir os visitantes a pensar que a pintura é maior, mas dar a eles uma ideia clara de como deveria ser. “Rembrandt definitivamente teria feito de forma mais bonita, mas essa solução chega muito perto”, disse.