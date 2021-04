Inhotim oferece visita virtual com proposta lúdica para crianças

Há alguns anos, levei minhas filhas ao Instituto Inhotim, uma mistura de museu de arte contemporânea e Jardim Botânico, localizado em Brumadinho (MG), com 140 hectares e cerca de 700 obras de mais de 60 artistas. A experiência foi incrível - leia como foi a visita aqui.

Como não é possível visitar presencialmente o local por causa da pandemia, aproveite as visitas mediadas virtuais oferecidas pelo programa Inhotim para Todxs. Uma dica especial para famílias com crianças é fechar seu próprio grupo e programar uma visita exclusiva seguindo um dos quatro roteiros sugeridos pelos local. Entre eles, o Cores e Formas é o mais recomendado para os pequenos, abordando o acervo com uma linguagem lúdica baseada nas cores, formas e sons dos espaços do Instituto.

A visita é dividida em três grandes blocos: Cores e formas; Bicho ou Planta, que brinca com destaques botânicos e suas semelhanças com alguns animais; e Sons e Segredos, que explora os sons das obras, levando o público a identificar de onde veem, o que são, como interagem ou fazem parte da obra.

Há ainda outros três roteiros disponíveis. Visita Panorâmica dá uma visão geral do Inhotim. Artistas e Paisagens Brasileiras destaca os artistas em exposição no Inhotim e a natureza presente no Jardim Botânico. Som e Sentido explora as possibilidades sonoras do museu-parque.

O Instituto também oferece visitas virtuais abertas em datas específicas. Acompanhe no site inhotim.org.br.

Como agendar a visita virtual no Inhotim?

Preencha o formulário em bit.ly/inhotimparatodxs e escolha um período e roteiro de visitação. As visitas virtuais do programa Inhotim Para Todxs são gratuitas e para grupos com no mínimo 10 pessoas. Grupos de organizações públicas ou sem fins lucrativos terão prioridade.

As visitas ocorrem entre terça e quinta-feira, nos horários de 10h ou 14h, com duração máxima de 1h30. Após o recebimento da solicitação por formulário, a equipe entrará em contato para o agendamento da data da visita, conforme disponibilidade de horários.