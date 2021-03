Incêndio em Taboão da Serra atinge galpão com obras de arte de grandes galerias

Um incêndio em Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, nesta quinta-feira, 25, atingiu um galpão que abrigava obras de arte de grandes galerias de São Paulo, como Nara Roesler, Luciana Brito e Simões de Assis.

"Muita coisa estragou, ainda estão avaliando as perdas", informou por telefone a galerista Luciana Brito ao Estadão. De acordo com ela, o grupo Alke, que administra o galpão, estava em meio a um processo de mudança de local, portanto "entre 90 e 95%" das obras de sua galeria não foram prejudicadas pelo incêndio pois estavam em um novo galpão.

Ainda não há informação sobre quais obras foram destruídas no incêndio, mas o galpão abrigava 80% do acervo da galeria Nara Roesler, que representa artistas como Vik Muniz e Antonio Dias.

"Não passa um ano sem que um museu queime no Brasil", lamentou o galerista Antônio Almeida, da Almeida e Dale. Por uma questão de dias, uma de suas obras em trânsito para o Rio de Janeiro não estava no galpão no momento do incêndio. No entanto, ele reiterou a solidariedade à Alke, que "faz um trabalho muito bom".

Uma galerista que não quis se identificar fez coro: "É um dia de luto para todos, estamos acompanhando com as pessoas do meio a apuração e o levantamento do que possa estar lá. Não sabemos o que foi destruído, mas é certamente uma parcela importante da história. Mas incêndios acontecem em qualquer lugar, com mais frequência do que gostamos de admitir, até Notre Dame pegou fogo".

Em entrevista ao jornal O Globo, Muniz afirmou: "Eu posso refazer obras, construir outras... Terrível pode ser a perda de trabalhos de artistas que não estão mais aí". É o caso, por exemplo, de Abraham Palatnik, morto em 2020, cujas obras estavam no galpão.

O grupo Alke, em nota, afirmou que o estabelecimento estava em dia com as licenças emitidas pelo corpo de bombeiros. A galeria Vermelho publicou em suas redes sociais: "Hoje estamos de luto pela memória da arte e por nossos colegas , artistas, galeristas, colecionadores e pelos amigos da Alke".

A galeria Simões de Assis tinha no galpão 13 esculturas de Emanoel Araújo que estavam indo para uma exposição nos Estados Unidos. A galeria Strina também mantinha obras no local.

O corpo de bombeiros informou que o incêndio ocorreu na rua Áurea Tavares, 440, por volta das 17h30 desta quinta-feira, 25. Não houve vítimas.