Gene Deitch, ilustrador de episódios de 'Tom e Jerry' e 'Popeye', morre aos 95 anos

Ilustrador e animador, Gene Deitch, vencedor de um Oscar, morreu aos 95 anos. Segundo informações de seu editor Petr Himmel, Deitch morreu inesperadamente durante a noite de quinta a sexta-feira, 17, em seu apartamento em Praga.

Nascido em Chicago, no Estados Unidos, Deitch vivia na capital da República Checa desde 1959. Ele ilustrou alguns episódios dos clássicos desenhos da dupla Tom e Jerry e também do marinheiro Popeye, isso no início dos anos 1960.

Também produtor e diretor, é dele a direção do desenho Munro, vencedor do Oscar em 1961, de melhor curta-metragem de animação.