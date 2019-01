Galerias Almeida e Dale e Leme anunciam fusão

A fusão da Galeria de Arte Almeida e Dale e a Galeria Leme foi anunciada hoje por seus diretores. Com a reorganização empresarial, elas passam a atuar conjuntamente nos setores nacional e internacional do mercado de arte primário, no qual a Leme já opera desde 2004 (a Almeida e Dale é uma das principais do mercado secundário, isto é, de revenda, no qual continua a atuar). Nesses 20 anos de existência, a Almeida e Dale realizou exposições marcantes de pintores modernistas, entre eles Volpi e Ernesto De Fiori.

A Galeria Leme/AD funcionará no prédio projetado por Paulo Mendes da Rocha e localizado no Butantã, onde já estava instalada a Leme. Para selar o início da parceria, a nova galeria anuncia a representação de Thiago Martins de Melo. O artista maranhense abre a programação no ano, com exposição individual prevista para o mês de março.