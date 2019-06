Galeria na Irlanda do Norte oferece salto sobre foto de Donald Trump

Uma galeria de arte de Belfast, na Irlanda do Norte, oferece a partir desta quinta-feira a oportunidade de saltar de uma plataforma para cair em um colchão inflável com uma fotografia gigante do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Trump iniciou ontem uma visita oficial de dois dias à Irlanda, a primeira como chefe de Estado, mas os responsáveis pela Galeria Golden Thread afirmam que a coincidência entre os eventos é pura casualidade.

A experiência faz parte da exibição interativa Jump Trump, obra dos fotógrafos holandeses Thomas Mailaender e Erik Kessels e que, por sua vez, faz parte do programa de atividades do Belfast Photo Festival 2019.

"A primeira vez que vi foi no ano passado em Amsterdã. Achei divertido e que daria para relacionar com a fotografia de uma maneira que nunca tinha imaginado, portanto a trouxe para Belfast", explicou aos meios de comunicação o diretor do festival, Michael Weir.

O tema deste ano, segundo acrescentou, é "Verdades e Mentiras", muitas das quais saem das chamadas "fake news", e "quem é mais sinônimo de falar em 'fake news' que Donald Trump?", se perguntou.

Weir afirmou ainda que o público interage com a obra de arte de diferentes maneiras, pois enquanto alguns "gostam", outros reagem com "certo ceticismo" ou "ficam um pouco surpresos".

"Para nós é como colocar uma fotografia de Trump na parede, mas neste caso está em alguns colchões e as pessoas podem subir e vê-la do alto e não saltar. Ou podem saltar e isso não significa detestar o presidente. Você pode amá-lo ou odiá-lo e saltar", argumentou o diretor do evento.

Dado que "muitos de nós nunca conheceremos" o polêmico presidente americano em pessoa, "esta pode ser sua melhor chance", acrescentou Weir sobre a exposição "Jump Trump", que ficará aberta ao público até o dia 29 de junho.