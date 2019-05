Funcionários discutem se fecharão museu do Louvre pela segunda vez na semana

Funcionários do Museu do Louvre, em Paris, estão considerando fechar o espaço mais uma vez nesta semana. O motivo é a grande aglomeração turística no local.

Representantes sindicais disseram à Associated Press nesta terça-feira, 28, que o trabalho de remodelação da obra-prima de Leonardo da Vinci, Monalisa, levou a problemas organizacionais e enormes filas. Pierre Zinenberg, um dos funcionários do museu, afirmou que o número de funcionários tem diminuído na última década, enquanto o número de visitantes aumentou em 20%.

Os funcionários realizarão uma assembleia nesta quarta-feira, 29, para decidir se abrirão as portas do museu. Na segunda-feira, o Louvre ficou fechado. "O Louvre está ficando asfixiado" e "o pessoal constata uma degradação sem precedentes das condições de visita e de trabalho", denunciou, em um comunicado, o sindicato Sud Culture Solidaires. "Em 2018, a visitação do Louvre superou 10,2 milhões de pessoas. Enquanto o público aumentou mais de 20% desde 2009, o palácio não se ampliou, e o quadro de funcionários não para de diminuir", afirmou o sindicato.