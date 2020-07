Fotografias do funeral de Frida Kahlo serão leiloadas no México

Um conjunto de fotos do funeral de Frida Kahlo, que morreu em 1954, será leiloado no próximo sábado, 25, no México, informou nesta terça-feira a casa de leilões Morton Subastas.

É possível observar nas fotografias, atrás da carruagem que leva o corpo da artista, o ex-presidente do México, Lázaro Cárdenas, e o ex-marido de Frida, o artista Diego Rivera.

Ativista, comunista, bissexual, transgressora, Frida Kahlo expressou todo o seu sofrimento em sua obra e foi a primeira artista latino-americana a vender um quadro por US$ 1 milhão. Símbolo do feminismo e ícone da moda, a pintora mexicana nasceu em 6 de julho de 1907 e morreu em 13 de julho de 1954. Conheça 10 fatos sobre Frida, que ainda hoje inspira músicos e costumes.

O estilo preferido de Frida em roupas era o típico mexicano, com túnica, xale e saia longa estampada, que a ajudava a esconder a perna mais curta, consequência da pólio contraída na infância, e as marcas de cirurgias.

Aos 18 anos, Frida sofreu um grave acidente de ônibus no qual teve múltiplas fraturas, tendo ficado entre a vida e a morte e passado por 35 cirurgias. Foi nesse período, em que ficou presa à sua cama, que começou a pintar.

Aos 22 anos, casou-se com o pintor e muralista Diego Rivera, de 43 anos. Uma relação conturbada, cheia de traições de ambas as partes. Bissexual, Frida teve vários amantes, entre eles o revolucionário russo Leon Trotski.

Sobre sua preferência em pintar autorretratos, 55 entre as 143 pinturas que produziu, que se tornou seu estilo mais característico, Frida Kahlo explicou: “Pinto a mim mesma porque sou sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor”.