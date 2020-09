Fotografias do 'Estado' vão compor mostra digital em prêmio de impacto da pandemia na América Latina

Uma série de fotos produzidas pelo fotógrafo Werther Santana, do Estado, foi selecionada para integrar a mostra do prêmio Documentando o impacto da covid-19: isolamento coletivo na América Latina.

A premiação é organizada pelo Centro Harvard David Rockefeller para Estudos Latino-Americanos. Além dos trabalhos vencedores, as 23 melhores produções vão fazer parte de uma exposição digital no site a partir de 1º de outubro. As fotografias na exposição digital serão postadas junto com o nome do fotógrafo e um link para seu site.

O objetivo é documentar a pandemia para registros futuros na América Latina e Caribe, e promover uma perspectiva regional do impacto do isolamento coletivo por conta da covid-19.