Festival Internacional da Babilônia retorna após quase 20 anos de ausência

HILLA, Iraque - Pela primeira vez em quase 20 anos, o Festival Internacional da Babilônia está de volta, com dançarinos Dabkeh, exposições de fotografia e pintura atraindo milhares de iraquianos famintos por arte e música em um país devastado por anos de violência. "É uma grande alegria. Não vemos um festival como este há anos", diz Shaima, 45 anos, acompanhada de suas duas filhas.

Leia Também Mostra de Cinema Chinês volta a acontecer após quase dois anos de hiato por conta da pandemia

A última edição do Festival Internacional da Babilônia aconteceu em 2002, pouco antes da invasão americana e da queda do ditador Saddam Hussein, que se daria um ano depois. Posteriormente, conflitos entre insurgentes iraquianos e forças norte-americanas, conflitos inter-religiosos e a ocupação de um terço do Iraque por jihadistas do Estado Islâmico (IS) entre 2014 e 2017 ensanguentaram o país e causaram dezenas de milhares de mortes.

Agora que o Iraque recuperou alguma estabilidade, apesar dos ataques recorrentes das células do Estado Islâmico e das tensões políticas, iraquianos estão olhando para o futuro e o Festival da Babilônia é um dos símbolos disso. A edição de 2021, que se encerra nesta segunda-feira, 1, atraiu milhares de espectadores e artistas do Iraque, Jordânia, Sérvia e Rússia. "É uma mudança incrível em relação às terríveis experiências pelas quais passamos", Shaima se regozija.

O local do Festival da Babilônia é majestoso e foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco há dois anos. Fundado em 1987, o Teatro da Babilônia foi alegadamente construído por Alexandre, O Grande por volta de 311 a.C. e está localizado a cerca de 100 quilômetros ao sul de Bagdá. E como a história, antiga e recente, nunca está longe no Iraque, um dos palácios que Saddam Hussein construiu para si mesmo está localizado a poucas centenas de metros das ruínas da Babilônia.

"Eu vim aqui como dançarino nos anos 1990 e estou de volta hoje como diretor de palco", diz Mohammed Fathy, chefe do conjunto Al-Ahram (As Pirâmides em árabe) do Egito, enquanto seu grupo toca melodias do Alto Egito em segundo plano.

À sombra de uma réplica da mítica Porta de Ishtar, cujo original foi construído durante o reinado de Nabucodonosor II por volta de 575 a.C., o fotógrafo iraquiano Haider al-Masalmawi mostra aos visitantes as dezenas de fotos que ele tirou no Iraque e no mundo.

Para ele, o Festival da Babilônia "reavivará a arte, a cultura e até mesmo a economia iraquiana". É uma vitrine da cultura e da arte do Iraque". Mas prova de que a cultura é frequentemente a mais negligenciada no orçamento estatal iraquiano, o festival é financiado exclusivamente por fundos privados, explicou Mohammed al-Rubay, seu diretor executivo.

Rubay também enfrentou críticas do governador da província da Babilônia, Hassan Mendi, que telefonou dois dias antes do início do festival para o cancelamento dos espetáculos planejados "em resposta aos apelos dos estudantes de religião". Isto, dado que Kerbala e Najaf, duas cidades sagradas xiitas reconhecidas como centros de estudos religiosos, estão cada uma a menos de 50 quilômetros da Babilônia.

Mas Mohammed al-Rubay seguiu em frente e os espetáculos aconteceram: "É um festival alegre que reflete a cultura iraquiana", explica ele. "É claro que há alguns medos e é preciso levar em conta as opiniões de outros. Em todos os lugares as opiniões são diversas e nós as respeitamos", acrescenta ele.

Ali Saleh, um espectador de Diwaniya, 80 km ao sul da Babilônia, acrescenta: "Nós não temos medo. Se eu quiser cantar, é a minha liberdade. Não haverá 'velayat el-faqih' no Iraque", exclama ele, referindo-se à teoria do Irã sobre a primazia da religião sobre a política. "O retorno do Festival da Babilônia após uma ausência de 20 anos é muito importante para nós. Isso significa que a segurança e a estabilidade voltaram ao Iraque", diz o líder do grupo jordaniano, Yasser al-Ardawi.