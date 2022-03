Exposições em São Paulo para pais e filhos curtirem juntos

São Paulo está com o cenário cultural agitado, com muitas exposições em cartaz. Isso se deve tanto em razão dos eventos adiados por causa da pandemia quanto pela comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna de 22.

Apesar de não serem diretamente voltadas para as crianças, isso não é impeditivo para levá-las. Para aproveitar mais as experiências, procure despertar a curiosidade dos pequenos antes da visita, compartilhando informações sobre os artistas temas que estão no local. Quanto mais interativa a exposição, mais adequada ela será para os menores. Reserve programas mais contemplativos e que exigem mais silêncio, como a de Alfredo Volpi, para crianças acima de 6 anos.

Importante: sempre planeje os horários para não coincidir com aqueles momentos de muito sono ou fome.

'Darwin, o original', no Sesc Interlagos

A vida e descobertas de Charles Darwin (1809-1882), autor de A Origem das Espécies, são apresentadas de forma lúdica, com filmes, dispositivos multimídia interativos e jogos em uma área de 700 m². A exposição conta com uma seção que apresentar as eras geológicas e históricas no Brasil, por meio de fósseis, da formação dos minerais e da arqueologia indígena. A sala explora ainda o Brasil do século 19 e a passagem de Darwin e de outros viajantes em nosso território.

Para complementar a experiência, na área externa do prédio exibe a intervenção Trilhas de Darwin, que propõe um exercício de observação das espécies de aves locais para que o público se sinta como um naturalista, criando uma relação com a fauna e flora do Sesc Interlagos.

Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, Parque ColonialAté 11/12. 4ª, dom. e feriados, 10h/16h30. Gratruito. Recomendação etária: a partir de 8 anos.

'Portinari para todos' no MIS Experience

A exposição é superinterativa, o que faz toda a diferença para os pequenos. Recursos audiovisuais e sonoros criam uma experiência imersiva no universo do artista. Logo na entrada, centenas de pincéis estão pendurados na sala e vão mudando de cor, e as crianças já entram no clima. Em estações de quebra-cabeça, os visitantes podem colocar as peças sobre uma tela. Na área dos telões, grãos de café espalhados trazerem aroma e remetem a obras como O Lavrador de Café.

Até 10 de julho. 3ª a 6ª e dom. 10h/17h; sáb. e feriados 10h/18h. Ingressos a partir de R$ 30; gratuito às terças. Livre; mis-sp.org.br.

'Amazônia', de Sebastião Salgado, no Sesc Pompéia

A mostra é uma maneira interessante de ensinar mais às crianças sobre a Amazônia, um tema que é abordado nas escolas desde cedo. A exposição traz 200 fotografias, projeções e vídeos, resultado de sete anos de imersões fotográficas de Sebastião Salgado na região. As imagens foram capturadas por terra, água e ar e representam a floresta, os rios, as montanhas e a vida de comunidades indígenas.

Sesc Pompeia, área de convivência (R. Clélia, 93). Até 31/7. 3ª a sáb. 10h30/21h (entrada até 19h30); dom. e feriados 10h30/18h (entrada até 16h30). Gratuito.

'Identidades – 22&22&22', no Farol Santander

A exposição liga 1822, ano da Independência do Brasil; 1922, ano da Semana de Arte Moderna; e o cenário atual em 2022. A mostra está dividida em três andares, com mais de 140 obras, entre as quais uma das principais obras de Cândido Portinari, o mural Tiradentes (1948-1949) e sete obras de Tarsila do Amaral. Aproveite para conhecer as atrações fixas do local.

Até 22 de maio. 3ª a dom. 9h/20h. R$ 30 pelo site e bilheteria do local. Inclui visitação no prédio. Livre.

'Volpi Popular', no MASP

A mostra no MASP traz 100 pinturas de diversos períodos da carreira de Alfredo Volpi (1896-1988) e cobre o interesse do pintor pelos temas do imaginário brasileiro, com festas populares, fachadas, ícones religiosos e bandeiras. Ótimo para crianças que começaram a estudar artistas na escola.

Até 5/6. 3ª 10h/20h; 4ª a dom. 10h/18h. Adultos R$ 50 (inteira); 3ª e 4ª gratuito. Reservas: masp.org.br