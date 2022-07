Exposição Van Gogh Live 8K no Rio projeta obras do artista com resolução nunca vista

RIO DE JANEIRO - Exposições imersivas de grandes artistas se tornaram uma verdadeira febre nos últimos anos, levando centenas de milhares de pessoas a ver obras consagradas há décadas com outra perspectiva - com enredo, com trilha sonora e, sobretudo, com movimento. Nesta quinta, 28, o Rio de Janeiro faz a estreia mundial de um modelo que promete ser ainda mais impactante: Van Gogh Live 8K irá projetar obras do artista com uma resolução nunca antes vista, capaz de dar ao visitante a impressão de estar diante dos traços feitos de próprio pincel. E tudo isso narrado pela voz de Fernanda Montenegro.

“Van Gogh Live 8K é uma nova versão de tudo o que já foi feito no mundo. Beyond Van Gogh, que a gente fez recentemente em São Paulo, chegava a um nível HD de resolução e de qualidade de imagem. O Rio pulou o 4K e foi para 8K”, explica Rafael Reisman, produtor da Blast Entertainment, responsável pela exposição.

Instalada no estacionamento do Barra Shopping, na zona oeste do Rio, a exposição é dividida em nove espaços e ocupa uma área de 2,8 mil metros quadrados - desses, 1,5 mil são somente de área de projeção. A visitação mais “simples” dura cerca de uma hora, mas aos finais de semana é possível adquirir pacotes que incluem apresentações teatrais ou aulas de dança e ioga.

Independente da escolha, são as projeções em altíssima definição que chamam a atenção. “Você entende as pinceladas muito próximo, como Van Gogh realizou suas obras. Nessa dimensão, é bem mais impactante. Essa versão é a mais nova no mundo em termos de resolução e qualidade”, diz Reisman. “A estreia mundial é aqui no Rio de Janeiro. É a primeira cidade a receber Van Gogh Live 8K. Daqui ela vai para a África do Sul, Europa e Estados Unidos.”

Outra atração que torna a exposição carioca única é a narração feita pela atriz Fernanda Montenegro, que desde março integra a Academia Brasileira de Letras. Ela dá voz a Joanna Van Gogh-Bonger, que era cunhada do pintor e é considerada a grande responsável pelo sucesso póstumo do artista holandês.

“Tivemos a honra de ter Fernanda Montenegro lendo as cartas de Van Gogh para o irmão, Theo. Há trechos, pedaços das cartas, lidos por ela. É realmente emocionante”, conta Reisman.

Ele espera que a exposição tenha ainda mais sucesso do que aquela exibida em São Paulo, que foi vista por 370 mil pessoas ao longo de quatro meses. “Esta exposição é dedicada a todo mundo que gosta de arte, que gosta de tecnologia, que gosta de cenografia e que gosta de música. Nossa playlist é maravilhosa”, ressalta. “São Paulo teve uma mistura (de públicos), famílias, crianças, idosos. A gente fez uma pesquisa e 98% do público saiu de lá extremamente satisfeito. Acho que aqui vai bater 100%.”

Serviço

VAN GOGH LIVE 8K

Local: BarraShopping - Estacionamento J / Nível Lagoa

Endereço: Avenida das Américas, 4.666. Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ

Temporada: 28 de julho a 2 de novembro de 2022

Horário: Segunda a Sábado: 10h às 22h / Domingos e Feriados: 10h às 20h

Classificação Etária: Livre - Menores de 12 anos entram acompanhados.