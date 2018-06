Exposição traz obras de arte com temas da periferia na zona norte

O artista Deley, grafiteiro de 19 anos da zona norte de São Paulo, ganha cada vez mais espaço no cenário do grafite paulistano e, agora, seus trabalhos serão exibidos pela primeira vez em uma exposição, que será realizada na V. Garage Galeria Underground, no domingo, 18.

O evento terá DJ's, pintura ao vivo e pista de skate. Com o tema "Tons de azul em uma infância cinza", o objetivo da mostra é trazer ao público uma visão de como o grafite influencia as pessoas e chamar a atenção para as crianças da periferia, que segundo Deley, são o futuro da cultura Hip Hop.

Suas obras ilustram também nomes do rap, como o rapper brasileiro Sabotage e o americano Tupac Shakur.

Serviço:

Data: 18 de março

Horário: Domingo das 17h às 22h

Onde: V. Garage Galeria Underground - Rua Amazonas da Silva, 624