Exposição traz o universo lúdico de Miró para as crianças

O Farol Santander inaugura nesta sexta-feira, 29 de janeiro, uma exposição especial para público infantil inspirada na obra do pintor e escultor catalão Joan Miró.

A mostra O Jardim das Maravilhas de Miró ocupa o 24º andar do edifício promete ser uma experiência imersiva dividida em oito ambientes, que formam um percurso lúdico inspirado nas obras e litografias da série do poeta espanhol Rafael Alberti Maravilhas com Variações Acrósticas no Jardim de Miró.

Rafael Alberti pertence ao grupo andaluz da geração de 1927. A homenagem que prestou a Miró e sua esposa Pilar leva a uma viagem a um jardim imaginário cheio de flores, plantas exóticas, pássaros, insetos, pequenos animais, gnomos, o sol, a lua, e as estrelas.

A mostra começa na área “Observatório das Obras”, onde o visitante se deparará com a sensorialidade da obra de Miró refletida nos versos de poesias acrosticas criadas por Alberti (poesias acrosticas são composições que consistem em formar uma palavra vertical com as letras iniciais ou finais de cada verso, gerando um nome próprio ou sequência significativa). A área traz as litografias originais da coleção particular de Rafael Alberti. As poesias de Rafael dão nomes exóticos ao pintor, como: Mirópássaro, Mirómirado, Mirómeridiano, Miróinseto. Inspirado nesses poemas, Joan apresenta sua própria linguagem de cores, traços firmes e característicos símbolos caligráficos, compreendidos no livro cenográfico e paineis móveis presentes na sala.

Na sequência, o espaço “Horto das Formas” apresenta um jardim cenográfico cercado de flores, plantas e pequenos animais. Cada desenho do pintor catalão e cada acróstico do poeta sugerem novas formas, que podem ser enxergadas como esferas, cones, cilindros, quadrados, linhas, entre outros.

A ala “Fonte das Cores” apresenta uma experiência onde o público se posiciona sobre as principais cores utilizadas por Miró e se impressiona com sua combinação numa fonte interativa, conduzindo o visitante a imaginar infinitas possibilidades.

No ambiente “Sintonia com o Cosmos”, o visitante entrará numa sala imersiva onde acessa um cosmos de questionamentos e interesses. A sala faz referência à frase “Creio que meu trabalho vai transportar você a um mundo de real irreabilidade”, escrita por Joan Miró ao comerciante de arte Pierre Matisse. O conteúdo multimídia é um convite para a reflexão sobre nossos questionamentos e sentimentos diários e o que nos inspira.

“Infinito Criativo” traz como referência as inúmeras criaturas que existem no jardim fabuloso de Miró e Pilar, e suas infinitas possibilidades de formas, linhas e cores. Uma mesa interativa com telas de toque permitirá que adultos e crianças criem novas criaturas, flores, planetas e estrelas, que ganham vida num painel digital projetado instalado diante das mesas. Ao lado, como continuidade do infinito criativo, encontra-se uma parede imantada onde os visitantes podem realizar uma composição com formas e elementos inspirados no jardim.

No “Farol do Mundo”, uma tela interativa permitirá que o público se posicione para fazer um autorretrato surreal, a ser enviado por e-mail. No "Instapoint", um ambiente colorido e cheio de elementos suspensos, os vistantes poderão encontrar o melhor ângulo para criar a sua própria visão surrealista para fotografar e compartilhar em suas redes.

A curadoria é de de Aline Sultani, Karina Israel e Paulo Solano.

Farol Santander São Paulo. Rua Rua João Brícola, 24, Centro. De 2ª a 6ª, 11h às 17h. R$25 (inteira). Crianças de até 2 anos e 11 meses não pagam ingresso. Compra pela bilheteria e site da instituição. Até 02/5/2021. Livre. (farolsantander.com.br)

