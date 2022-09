Exposição traz gravuras de grandes mestres, de Viena para SP

Grandes mestres

A mostra O Rinoceronte: 5 Séculos de Gravuras do Museu Albertina reúne 154 peças, entre gravuras e desenhos, do acervo do The Albertina Museum Vienna, fundado em 1776, em Viena, na Áustria. Organizada pelo curador chefe do museu austríaco, Christof Metzger, a exposição traz um recorte com obras realizadas entre 1466 a 1991, por artistas do Renascimento à contemporaneidade, entre eles, Pablo Picasso, Henri Matisse e Rembrandt.

Inauguração hoje (2). 3ª a dom., 11h/20h. Instituto Tomie Ohtake. Av. Faria Lima, 201, Pinheiros. Grátis. Até 20/11.

A liberdade do feminino

A mostra (segredo), da artista Flávia Ventura, traz 18 pinturas que a partir do orgasmo feminino traz reflexões sobre resistência às violências de gênero. A ideia da artista é que o corpo da mulher deve existir como um dispositivo de experimentação de um mundo livre e não como uma ferramenta de aprisionamento. A curadoria é de Paulo Kassab Jr.

2ª a 6ª, 10h/19h; sáb,, 11h/ 15h. Galeria Lume. Rua Gumercindo Saraiva, 54, Jardim Europa. Grátis. Até 15/10.

Artista experimental

A exposição Flávio de Carvalho Experimental investiga o caráter experimental e múltiplo da obra do artista fluminense conhecido por seu trabalho experimental, e as vezes radical. Sã0 52 obras originais, além de documentos, e produções contemporâneas para mostrar que o diálogo que a produção de Carvalho estabelece com a atualidade. A curadoria é de Kiki Mazzuchelli e Pollyana Quintella.

3ª a 6ª, 10/ 21h; sáb. e dom., 10h/18h. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia. Grátis. Até 29/1/23.

Obras modernistas

A exposição Victor Brecheret e a Semana de Arte Moderna de 1922 reúne 50 obras de artistas como Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Vicente do Rego Monteiro e de Brecheret – 12 delas estavam presentes na icônica exposição de 1922 no Theatro Municipal. A curadoria é de Max Perlingeiro.

2ª a 6ª, 10h/18h. Pinakotheke São Paulo. R. Ministro Nelson Hugria, 200, Morumbi. Grátis. Até 1º/10.

Fotos históricas

A exposição online 150 anos do Gás em São Paulo: o início apresenta 30 imagens do acervo da Fundação Energia e Saneamento que narram de maneira cronológica a história do início do uso do gás como combustível energético no Brasil, a partir do estado de São Paulo, no século 19. Grátis.

Bichos enormes

A exposição científica Dinossauros Patagotitan - O Maior do Mundo apresenta uma coleção paleontológica direto da Patagônia com dezenas de esqueletos de dinossauros e fósseis originais dos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, incluindo o titanossauro Patagotitan, a maior espécie que existiu na Terra.

Inauguração sáb. (3). 3ª a 6ª, 10h/19h40; sáb. e dom., 9h/19h40. Pavilhão das Culturas Brasileiras. Parque Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana. R$ 20/R$50. Até 27/11.

PASSEIOS

Em família

O Família no Parque traz diversas opções de lazer e gastronomia. Para as crianças há, por exemplo, brinquedos infláveis, bungee trampolim e tobogã. Um trenzinho faz o passeio até as cocheiras dos cavalos, no qual as famílias podem visitar o espaço onde os bichos ficam. No Bar nas Alturas, é possível ter uma experiência gastronômica a 35 metros de altura.

Sáb. (3) e dom. (4), 10h/18h. Jockey Club. Av. Lineu de Paula Machado, 1.263, Cidade Jardim. Entrada grátis.

Amazônia em foco

O Festival Criativos por Tradição é um convite para refletirem sobre a urgência da proteção da Amazônia por meio da valorização da cultura local. O evento conta com exposição, seminário, exposição, oficinas e feira de arte.

CCSP. R. Vergueiro, 1.000. 3/9 a 3 /10. 3ª a 6ª, 10h/20h; sáb. e dom., 10h/18h.

Cinema

O 9º Festival de Finos Filmes terá exibições de produções premiadas em festivais como Cannes, Locarno e Brasília. Na programação, que também contempla debates com produtores, estão filmes como Chão de Fábrica, de Nina Kopko, A Máquina Infernal, de Francis Vogner dos Reis, e Mutirão: O Filme, de Lincoln Péricles.

Sáb. (3) e dom. (4). Cineclube Cortina. R Araújo, 62, República. R$ 30 (preço sugerido)