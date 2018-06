Exposição sobre Seydou Keïta mostra sua trajetória pessoal e história recente do Mali

Em meio a tantos centros culturais na Av. Paulista, em São Paulo, a sede do Instituto Moreira Sales é um dos grandes pontos de parada para amantes de fotografia contemporânea. Desde que abriu, no ano passado, já recebeu mostras de Robert Frank, Chichico Alkmim e Mauro Restiffe, além de uma sobre Seydou Keïta, fotógrafo do Mali, em cartaz no momento, que segue até 29 de julho.

“Faz parte de um esforço do IMS de ir, modestamente, montando um painel da fotografia contemporânea e do século 20”, explica o coordenador executivo cultural do IMS, Samuel Titan Jr., que fez a curadoria da exposição de Keïta ao lado do francês Jacques Leenhardt, diretor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Foi na cidade que o fotógrafo, nascido no então Sudão Francês, foi descoberto, já nos anos 1990 – morreu em 2001. Seu trabalho, porém, data de antes. Começou nos anos 40 e seguiu, inicialmente, até a década de 60, após o Mali conquistar a independência e Keïta começar um trabalho no governo, socialista.

O trabalho artístico resultou em milhares de imagens, cujos negativos foram conservados pelo fotógrafo até mesmo após sua aposentadoria, em 1977. “Queríamos que a exposição contasse de forma imediata a história das obras do próprio Keïta, redescoberta nos anos 1990”, conta Titan. O foco principal, porém, é uma contextualização do Mali no entorno de sua independência, em 1960, e os anos que seguem. “Há uma história social em curso ali, a descolonização, o peso da nova administração”, esclarece o curador. “Depois, vem a transformação na vida do país, que entra em contato de maneira abrupta com a modernidade.”

A exposição reúne 130 obras de Keïta, que era autodidata, incluindo mais de 40 tiragens vintage, em formato de 18x13 cm, ampliadas e comercializadas pelo próprio fotógrafo e inéditas no Brasil. As demais obras, ampliadas na França sob a supervisão de Keïta na década de 90, quando seu trabalho é descoberto por galerias, têm formatos mais clássicos, com 40x50 cm ou 50x60 cm, e ainda murais de 1,80x1,30 m. “A produção fotográfica se expandiu muito rapidamente e há produções muito importantes em toda parte do mundo, coisas pedindo para ser descobertas, na África, China, Índia”, analisa Titan. “Para descobrir essas coisas, é preciso tentar romper com o eixo muito estreito que nos faz descobrir tudo pelos EUA ou pela Europa.”