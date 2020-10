Exposição sobre Egito Antigo no CCBB reabre em São Paulo

O CCBB SP reabre hoje (16) a mostra Egito Antigo: do Cotidiano à Eternidade, exposição com 140 peças originais vindas do Museu Egípcio de Turim, na Itália. Entre esculturas, pinturas, objetos litúrgicos, sarcófagos e até uma múmia humana, os itens ajudam a revelar ao público brasileiro aspectos da civilização que perdurou por quase 3 mil anos. A mostra pode ser visitada até 3 de janeiro de 2021.

A reabertura do CCBB SP seguirá um planejamento previamente desenvolvido, que contempla restrições e regras definidas com base em orientações das autoridades sanitárias para garantir a segurança aos visitantes e funcionários em razão da pandemia de covid-19. A visitação será apenas com agendamento prévio, clicando aqui.

A mostra, com curadoria de Pieter Tjabbes e Paolo Marini, havia sido inaugurada em fevereiro e chegou a receber 7 mil visitantes antes de a pandemia do novo coronavírus impor restrições nas atividades de São Paulo. Com a entrada na fase verde do Plano São Paulo, o CCBB voltou a funcionar, agora com maiores restrições no limite de público.

Entre as medidas adotadas, está a entrada apenas pela porta principal, com medição da temperatura corporal. A visita terá duração de 50 minutos, começando pelo subsolo e passando pelos quatro andares do prédio. Serão até 50 visitantes por grupo. O uso de máscara é obrigatório.

A exposição também passou por reformulações. A réplica da pirâmide, que ficava no térreo, foi desmontada para permitir maior espaço de circulação e distanciamento entre os visitantes.

A exposição é dividida em três núcleos. Vida Cotidiana reúne vídeos e fotografias de sítios arqueológicos, tumbas e outros objetos e adornos, que são apresentados em um ambiente de coloração amarela, para remeter à ligação dos egípcios com o sol, que nomeia sua principal divindade, e também ao ouro.

No núcleo Religião, o público entrará em um “templo” com tons de verde, que remete à cor do deus Osíris, rei dos mortos, e também à tonalidade do papiro. Nele, será possível desvendar aspectos ligados à magia e ao politeísmo dos egípcios, que acreditavam, inclusive, em deuses transfigurados em animais.

Já o núcleo Eternidade, marcado por iluminação azul escura, aborda as tradições funerárias e a crença na vida após a morte, com os diferentes tipos de tumbas e rituais de mumificação. Além dos três núcleos, uma seção interativa inclui vídeo com reconstrução em 3D de monumentos da região.

O Divirta-se visitou a exposição em fevereiro. Veja como foi a visita e os principais destaques da mostra aqui.

Como vistar a exposição sobre o Egito do CCBB SP

- Agende um horário pelo site eventim.com.br/artist/egito-antigo/

- O funcionamento é as 9h às 17h, de quarta a segunda (fecha às às terças). A entrada é gratuita.

- R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. A exposição segue até 3 de janeiro.