Exposição 'reAlices: narrativas artevisuais’ é inspirada em ‘Alice no País das Maravilhas’

Um dos grandes clássicos da literatura mundial, Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, ganhou a interpretação artística de oito artistas - muitos deles, arte-educadores - e virou exposição Sesc Santo André. A mostra presencial reAlices: narrativas artevisuais fica em cartaz até dia 30 de julho.

A visita à mostra é gratuita, mas é preciso fazer o agendamento prévio na página web da unidade. O Sesc reforça que as atividades presenciais seguem os protocolos dos órgãos de saúde pública para evitar o contágio e disseminação da covid-19.

Quem visitar a exposição poderá conhecer os seis momentos-chave do percurso de Alice no País das Maravilhas que estão sendo interpretados pelos oito artistas a partir de técnicas diversas: Guta Moraes (Floricostura) com feltragem a seco, Mauro Yamaguti com muralismo, Renan Santos com ilustração, Nicole Bustamante com desenho em nanquim, Mariana Ser com fotocolagem, Ariádine com papercutting, Alex Rodrigues e Daniel Esteves com história em quadrinhos. O intuito da mostra é que o público seja a Alice enquanto os artistas representam os tradutores do que ela viu no país das maravilhas.

Para criar as obras, os artistas se inspiraram em capítulos do livro que evocam imagens bem conhecidas pelo público, como o "chá maluco" com o Chapeleiro, o encontro com a Rainha de Copas, a queda na toca do Coelho e muitas outras.

"Dividimos todos os capítulos entre os artistas pensando nas imagens que poderiam ser representadas a partir de técnicas com que cada artista tem mais afinidade", explicam as curadoras Priscila Xavier e Tatiana Fujimori.

Serviço:

reAlices: narrativas arte visuais

Sesc Santo André - R. Tamarutaca, 302 - Vila Guiomar

Até dia 30 de julho

Terça a sexta, das 11h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h

Informações e agendamento de visitas: sesc.org.br/exposicoes

Entrada gratuita