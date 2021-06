Exposição interativa mostrará a vida e obra de Frida Kahlo

Uma montagem tecnológica permitirá que fãs de Frida Kahlo entrem na mente e no coração da famosa pintora mexicana, graças a uma exposição digital que chegará à Cidade do México em 6 de julho. Os organizadores de "Frida. The Immersive Experience" anunciaram que a mostra, que mesclará vídeo, música e elementos interativos, reunirá 26 das obras mais enigmáticas da artista mexicana (1907-1954), incluindo seus famosos autorretratos.

"Podemos viver um dia na cabeça de Frida, conhecê-la melhor e brincar de ser ela", disse Mara Romero Kahlo, sobrinha-neta da artista. Pinturas como "Columna rota" e "Las dos Fridas" ganharão vida por meio de quase uma centena de projetores instalados no Frontón México, um antigo edifício art déco na capital mexicana, detalham os promotores.

As imagens serão complementadas com aplicativos digitais e uma sala interativa, além de peças de música original na voz de cantores do gênero regional mexicano, acrescentaram.

"Tudo isso junto nos permitirá ver mais adiante o trabalho de Kahlo", disse Mara de Anda, bisneta da pintora.

"Frida. The Immersive Experience" é organizada pela promotora Ocesa, em conjunto com a família de Cocolab e Frida Kahlo. A abertura acontece em 6 de julho, mesmo dia em que o México comemora 114 anos de nascimento da pintora.