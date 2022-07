Exposição imersiva ‘Mundo Pixar’ coloca espectador dentro das animações

É bem possível que você já tenha soltado uma gargalhada ou derrubado uma lágrima com uma das produções da Pixar. E conheça em detalhes o quarto do Andy de Toy Story, ou a fábrica de processamento de gritos de Monstros S.A. Mas a exposição Mundo Pixar, que abre hoje em uma tenda no estacionamento do Shopping Eldorado, em São Paulo, quer fazer com que o visitante se sinta um dos brinquedos de Andy ou o ratinho Rémy de Ratatouille, que viaje na casa de Carl de Up - Altas Aventuras e pise em um posto de gasolina de Radiator Springs, a cidade perdida no deserto de Carros. É fã das produções mais recentes? Sem problemas. Dá para entrar na cabeça de Riley, de Divertida Mente, e ir até Nova York para frequentar a mesma barbearia que Joe, de Soul.

Ao todo, são 2.800 metros quadrados de área, o que torna Mundo Pixar o maior evento da Pixar no mundo em extensão. São dez segmentos dedicados a filmes do estúdio de animação, além de um túnel de entrada, uma introdução na forma de um cinema 270º e uma loja com produtos clássicos e exclusivos, que pode ser frequentada por quem não tiver ingressos. “É um projeto criado e produzido no Brasil, com a supervisão da Pixar para garantir fidelidade e qualidade”, disse Claudia Neufeld, Head de Marketing da Disney Brasil, em entrevista ao Estadão. “Eles olham tudo nos mínimos detalhes: o fio de cabelo, a textura de uma blusa, para ser o mais fiel possível aos filmes.”

A ideia apareceu antes da pandemia, mas, por ser um evento presencial, a implementação foi adiada até um momento mais propício. “A gente queria tirar as pessoas das telas um pouco”, disse José Franco, Head de Live Entertainment, Special Events & Out-Of-Home. Neufeld completou: “A pandemia só aumentou a dependência das telas. A gente poder oferecer uma experiência Pixar 3D real, que tira as pessoas de casa, é muito importante”. Para Giselle Ghinsberg, Head de DASP/AdSales, a intenção era dar acesso ao público brasileiro. “Sabemos como são ricas as experiências que conseguimos construir no exterior, com todo o universo e ecossistema da Disney. Como a gente traz para cá e cria aquela memória afetiva real?”

Os desafios foram vários. O primeiro era transformar em 3D a experiência 2D dos longas-metragens. “No quarto de Andy, você vai se sentir um brinquedo gigante, e é em volume. Não é só um paredão com uma imagem”, disse Neufeld. A cama é tão grande que um adulto de altura mediana não chega ao nível do colchão.

O segundo era escolher que parte de cada uma das dez animações seria a ideal para colocar o visitante dentro do filme. “Precisávamos contar história por um frame”, disse Wagner Zaratin, sócio-diretor da agência SolutiOnOff, responsável pela realização. “Como vou te levar para essa história? Tem de ter uma riqueza de detalhes. É nisso que eles são muito bons.” Toda a equipe envolvida assistiu inúmeras vezes às produções da Pixar para criar a exposição imersiva. “Eu pausei filmes para ver se tinha alguma ideia”, disse José Franco.

Cada etapa da criação foi acompanhada de perto pelo estúdio, que recebia impressões gigantes para ter ideia exata de cada detalhe. “Por exemplo, um dos tapetes desenhados não é um tapete que existe”, disse Zaratin. Ele teve de ser produzido especialmente. “É desafiador, porque faz você buscar”, completou ele. Mas faz sentido. “A marca tem muitos fãs”, disse José Franco. “Não pode ser muito diferente do que os fãs assistiram porque os filmes marcaram a vida dessas pessoas.”

E, claro, tudo tem de ser altamente instagramável. Há os espaços mais óbvios, como a caixa de Buzz Lightyear, de Toy Story, ou o fundo do mar de Procurando Nemo. Mas certamente há quem vá se encantar com pequenos detalhes, como a jarra de moedas guardadas para a viagem à América do Sul do casal de Up - Altas Aventuras e os quadrinhos nas paredes de Soul. “A dica é ir com um celular com bateria bem carregada e com espaço de memória”, disse Neufeld.

Mundo Pixar fica em cartaz até dia 23 de outubro, com ingressos a partir de R$ 60, disponíveis no site Eventim.

Os cinco espaços mais legais da mostra

A sala de Carl, de Up - Altas Aventuras: dá para tirar foto no jardim e depois, na sala de Carl, sentar-se em suas poltronas. Repare na jarra de moedas juntadas para pagar a viagem à América do Sul, nos frascos de remédio na mesinha e nos retratos de Ellie.

O quarto de Andy, de Toy Story: vire um brinquedo, como Buzz Lightyear ou Woody, nesse ambiente de dimensões gigantes. Repare na altura da estante.

A barbearia de Soul: sente-se nas cadeiras dos barbeiros de Joe e viaje à Nova York ao som de jazz antes de passar para o Pré-Vida, onde novas almas são preparadas para vir à Terra.

A cabeça de Riley de Divertida Mente: fique perto das emoções da menina.

O posto de Carros: vá a Radiator Springs na companhia de Relâmpago McQueen.

Mais exposições imersivas

São Paulo vive um boom de exposições imersivas ou interativas, para quem gosta de visitar os espaços e ainda garantir uma foto para o Instagram. Confira alguma delas:

Tim Burton

A exposição A Beleza Sombria dos Monstros: 13 Anos da Arte de Tim Burton está em cartaz na Oca do Ibirapuera. Ao todo são 14 salas temáticas que ocupam 2,6 mil m², tentando traduzir o imaginário do artista com recursos que vão desde projeções em tecido, espaços instagramáveis, teatro de sombras e realidade virtual.

Oca do Parque Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, portão 3. Até 14 de agosto. De ter. a dom., das 9h às 21h. De R$ 20 a R$ 100

MIS Experience

A mostra Portinari Para Todos revisita o legado de um dos maiores artistas do século 20, com instalações imersivas que colocam o público dentro da obra dele. Além disso, ainda há um espaço que contextualiza o trabalho do artista e sua relação com a cultura e a história do Brasil.

De terça a domingo. De terça a sexta e domingo, o horário de visitação é das 10h às 17h. Já aos sábados e feriados, das 10h às 18h. Onde: Rua Cenno Sbrighi, 250.

Ingressos: De quarta a sexta-feira, o inteira custa R$ 30 e a meia R$ 15. Já no sábado, no domingo e em feriados, a inteira é R$ 45 e a meia R$ 22,50. De terça-feira, a entrada é gratuita. Disponíveis aqui.

Museu Catavento

Por meio de exposições interativas, o museu busca despertar a curiosidade e ensinar ciência de forma acessível ao seu público. Com 250 instalações, o lugar é dividido em quatro partes - Universo, Vida, Engenho e Sociedade. Ao longo dos 12 mil metros quadrados de área expositiva, os mistérios da vida e do universo são explicados para crianças, jovens e adultos.

De terça a domingo, das 9h às 17h. Onde: Av. Mercúrio, s/n - Parque Dom Pedro II. Ingressos: A inteira custa R$ 15 e a meia entrada custa R$ 7,50. Disponíveis aqui.