Exposição da DC feita com Lego tem prazo de exibição prorrogado

Os fãs da DC podem se alegrar, porque tem notícia boa a caminho: a exposição The Art of The Brick: DC Super Heroes, que está em exibição na OCA, no Parque do Ibirapuera, teve sua data de exibição prorrogada até dia 29 de dezembro. O enorme sucesso da mostra - estima-se que mais de 100 mil pessoas visitaram o museu neste período -, foi um dos fatores que motivou a decisão da organização.

Criada pelo artista Nathan Sawaya, a exposição faz parte da celebração dos 80 anos do Batman e aterrissou no Brasil após fazer grande sucesso em Madri, Londres e também em Paris. Segundo seus idealizadores, ela ostenta o recorde de ser a maior mostra do mundo inspirada nos famosos heróis da DC, e feita apenas com blocos fornecidos pela empresa Lego.

Ao todo, a exposição ocupa uma área de 2.282 metros quadrados na OCA e leva ao público 138 peças, que contam com réplicas em tamanho real do Batmóvel, da Mulher Maravilha, do Super Homem e do Coringa, entre outros icônicos personagens da DC. Apenas o carro do homem-morcego ostenta a impressionante marca de 5,5 metros e foi construído com mais de meio milhão de peças.

Veja mais no vídeo logo abaixo:

Outra novidade é que, aproveitando o clima natalino, quem comprar ingressos inteiros (não vale meia), no período entre 1 a 22 de dezembro, pode conseguir 50% de desconto no valor, ao doar um brinquedo em bom estado. Todos os itens arrecadados serão repassados para a Associação Feminina de Combate ao Câncer - APFCC, que irá presentear pacientes de baixa renda internados em hospitais públicos. Mais informações podem ser consultadas no site da associação.

The Art of The Brick: DC Super Heroes

OCA – Museu da Cidade de São Paulo

Av. Pedro Álvares Cabral – Portão 3, Parque do Ibirapuera

De terça a domingo, das 10h às 21h (última sessão às 20h)

Véspera de Natal (24/12), das 09h às 16h (última sessão as 15h)

Natal (25/12), das 14h às 21h (última sessão às 20h)

R$ 40,00 (inteira) / R$ 20,00 ( meia) - Crianças até 4 anos não pagam entrada

Ingressos: bilheteria da OCA - Av. Pedro Álvares Cabral, Portão 2 ou pelo site da Livepass.

Até 29 de dezembro