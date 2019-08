Exposição 'Björk Digital' será levada para Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília

Após passar por São Paulo, a exposição de realidade virtual Björk Digital seguirá para Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. O anúncio das novas datas foi feito pela cantora islandesa em sua conta oficial do Facebook.

Björk Digital é apresentada como uma "exposição-instalação", que mistura tecnologia e arte para mostrar as imagens poéticas do trabalho da cantora, que sempre dedicou boa parte do seu trabalho à arte visual.

A mostra imersiva destaca seis trabalhos do álbum Vulnicura, lançado em 2015: Stonemilker, Black Lake, Mouth Mantra,Quicksand, Family e Notget.

Em São Paulo, a exposição pode ser conferida no Museu da Imagem e do Som (MIS) até este domingo, 18. Os ingressos estão à venda no site https://www.mis-sp.org.br/.