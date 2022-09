Exposição apresenta fotos inéditas da lua de mel de John Lennon e Yoko Ono

Guardadas por mais de 50 anos, fotos inéditas e exclusivas da lua de mel de John Lennon e Yoko Ono, feitas pelo fotógrafo carioca Luiz Garrido em Paris, Londres e Amsterdã, serão apresentadas pela primeira vez na exposição John Lennon e Yoko Ono - Honeymoon for Peace, que chega no dia 14 de setembro à galeria samba arte contemporânea, no Fashion Mall, Rio de Janeiro.

As 27 imagens mostram momentos privados do casal, enquanto estiveram hospedados no famoso hotel Plaza Athenée durante sua lua de mel, além de registros dos dois em Londres, quando Lennon escolhia a capa para seu primeiro álbum solo em seu escritório. Outras mostram Yoko digitando textos do cantor e comendo comida macrobiótica. Há também registros de Yoko servindo chá de pijama no Hilton Hotel, em Amsterdã, após uma coletiva de imprensa.

Os registros foram feitos quando Garrido era fotógrafo freelancer da revista Manchete. “Todo mundo estava tentando fazer as fotos. Como eu conhecia o pessoal do hotel, mandei um bilhete com umas flores escrito: ‘Se não quiserem fazer a foto, fiquem com as flores”. A estratégia deu certo e Garrido e o repórter Carlos Freire foram convidados para acompanhar o casal, que depois seguiu para Amsterdã e Londres, onde ficaram por cerca de dez dias, tendo seu dia a dia registrado pelo fotógrafo. Garrido conta que fez cerca de 350 fotos, que ainda permanecem inéditas e farão parte de um livro que será lançado em breve.

A exposição fica em cartaz até o dia 25 de setembro e tem entrada gratuita. No dia 17 de setembro, às 17h, Garrido estará na galeria para conversar com o público sobre as fotos, as histórias que viveu com o casal e como conseguiu ser o único fotógrafo do mundo a acompanhá-los em momentos tão íntimos, que incluiu o lançamento do Bed-in for peace, a campanha pela paz e contra a Guerra do Vietnã.