Escultura de Jeff Koons é vendida a mais de U$ 91 milhões e bate recorde mundial

Nova York - Uma escultura do americano Jeff Koons foi vendida nesta quarta-feira, 15, por US$ 91,1 milhões, estabelecendo novo recorde para um artista vivo. O leilão foi organizado pela Christie's, em Nova York.

‘Rabbit’ (‘Coelho’), uma peça de aço com a forma de um coelho inflável, superou a pintura ‘Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)’, do britânico David Hockney, negociada por US$ 90,3 milhões em novembro passado, também na Christie's. A escultura de Koons foi adquirida por US$ 80 milhões, mas com as taxas e comissões chegou ao preço final de US$ 91,075 milhões.

O coelho, parte de uma série de três obras criadas por Koons em 1986, foi comprado por uma pessoa que estava na sala do leilão, algo não muito comum em aquisições deste valor. Essa é a segunda vez que o artista plástico de 64 anos atinge o recorde de obra mais cara para um artista vivo. A primeira vez foi com a venda de ‘Balloon Dog (Orange)’, em 2013, por US$ 58,4 milhões.

Com 104 cm de altura ‘Rabbit’ é uma das obras mais conhecidas de Jeff Koons e pertencia à coleção de S.I. Newhouse (falecido em 2017), ex-chefe do grupo Condé Nast, que inclui as revistas Vanity Fair, Vogue e The New Yorker. / AFP