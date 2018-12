Em 2019, CCBB terá exposição com mais de 100 obras de Paul Klee

O Centro Cultura Banco do Brasil (CCBB) realizará exposição inédita com cerca de 100 obras do artista Paul Klee (1879-1940).

A mostra Paul Klee - Equilíbrio Instável foi pensada especialmente para o Brasil e terá 16 pinturas, 39 papéis, 5 gravuras, 5 fantoches e 58 desenhos e objetos pessoais de Paul Klee.

No CCBB São Paulo, a exposição será aberta para o público em 13 de fevereiro, ficando em cartaz até 29 de abril. Depois vai percorrer outros Estado, no CCBB Rio de Janeiro ficará entre 15 de maio e 12 de agosto. No CCBB Belo Horizonte a mostra poderá ser conferida entre 28 de agosto e 18 de novembro.

A curadoria da exposição Paul Klee - Equilíbrio Instável é de Fabienne Eggelhöfer, curadora chefe, diretora de exposições, acervo e pesquisa do Zentrum Paul Klee, de Berna, na Suíça, cidade onde o artista viveu.