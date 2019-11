Duas obras de Frida Kahlo são leiloadas em Nova York

Duas obras da artista mexicana Frida Kahlo (1907-1954) foram negociadas na última quarta-feira, 20, no leilão de arte latino-americana da Christie's em Nova York. O misterioso A Dama de Branco (1929), um grande retrato de uma mulher não identificada, começou o leilão com o preço de 2,4 milhões de dólares, mas foi vendido pela quantia de US$ 5,8 milhões.

"Pelo tamanho do retrato e a delicadeza da obra, sabemos que era alguém próximo a Frida Kahlo", declarou Virgilio Garza, diretor do departamento de arte latino-americana de Christie's.

Sempre se acreditou que a mulher era Dorothy Brown Fox, uma amiga americana de Frida. Mas de acordo com uma investigação recente do historiador de arte Luis Martín Lozano, a retratada é Elena Boder, uma imigrante russa que chegou ao México fugindo da revolução bolchevique, amiga de Frida na escola e que, depois de emigrar para os Estados Unidos, se tornaria uma famosa neurocirurgiã.

Já o quadro Cesta Com Flores (1941) foi vendido por 3,13 milhões de dólares. Pintada a óleo em uma placa de bronze, a obra mostra uma cesta cheia de rosas, margaridas, girassóis, dálias e orquídeas que atraem uma abelha, uma borboleta azul e um beija-flor.

Realizado em um momento de grande maturidade da artista, quando ela já era reconhecida internacionalmente, Cesta Com Flores também marca uma fase de felicidade na vida de Frida, quando se reconcilia com Diego Rivera (de quem se divorciara por causa de sua infidelidade) e se casa novamente com ele. "É muito, muito raro ter uma pintura de Frida Kahlo em um leilão. Ter duas é ainda mais raro", afirmou Garza.