Duas artistas negras ganham o Leão de Ouro

A artista Sonia Boyce levou neste sábado para a Inglaterra o prêmio máximo da Bienal de Veneza, a mais antiga mostra internacional do mundo. ‘Feeling Her Way’, uma instalação sonora com cinco mulheres negras britânicas cantando a capella levou o Leão de Ouro como melhor participação nacional no evento. Boyce é a primeira mulher negra a representar a Grã-Bretanha em Veneza.

Neste sábado foi também premiada com o Leão de Ouro de melhor artista a americana Simone Leigh por sua monumental escultura (5 metros de altura) no Arsenale, um dos dois lugares onde estão expostas as obras da mostra italiana (o outro é o Giardini). A artista apresentou sua obra, Brick House, que foi anteriormente montada (em 2019) na High Line de Nova York. É uma escultura em bronze que representa o rosto de uma mulher negra com trancinhas.

Simone Leigh, que montou sua obra no centro do pavilhão da mostra, disse que essa foi provavelmente a maior obra encomendada a ela e que Brick House representou um desafio enorme – o trabalho lida com a resistência das mulheres negras contra o apagamento da memória dos afrodescendentes na sociedade americana. Vale lembrar que, em 127 anos, a Bienal de Veneza é dirigida pela primeira vez por uma mulher, Cecilia Alemani. Alemani foi a curadora que encomendou a obra Brick House para exibir no High Line, o parque suspenso no bairro do Chelsea em Manhattan.