Domenico Dolce está no Brasil para lançar seu novo livro de fotografia

Pesando cinco quilos e com uma capa rosa-choque nada discreta, o livro Queens - Alta Moda di Dolce & Gabbana é lançado nesta terça-feira, 28, com a presença do estilista Domenico Dolce, na capital paulista com evento na loja da Dolce & Gabbana no JK Iguatemi.

Fotografado pelo próprio Dolce em Londres e em Milão, a publicação reúne 50 clientes de todo o mundo em 216 páginas e 140 imagens de mulheres reais, de todas as idades e manequins. Segundo Dolce, “toda mulher é uma rainha, pois todas elas guardam algo muito nobre dentro delas”.

No time das brasileiras, nove mulheres foram eleitas, entre elas: Andrea Dellal, Agla Mara Dondo, Yumi Dondo, Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo, Anna Claudia Rocha, Iara Jereissati, Liana Moraes, Ruth Malzoni e Vivianne Piquet.

Editada pela Assouline e impressa na Itália, a obra estará disponível por aqui na loja da marca no JK Iguatemi. Parte da renda arrecadada no mundo todo será doada para a Accademia Teatro alla Scala, de Milão.