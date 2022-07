Diretora de feira de arte é demitida por obra antissemita na Alemanha

A diretora da Documenta, prestigiosa feira de arte contemporânea de Kassel, na Alemanha, deixará seu cargo após a polêmica surgida por conta de um conteúdo considerado antissemita, anunciou a organização do evento neste sábado, 16.

O conselho de supervisão do Documenta expressou sua "profunda consternação pelo fato de que se puderam observar claros indícios antissemitas" na inauguração da feira de arte contemporânea em junho, segundo um comunicado.

Leia Também Antissemitismo de Wagner em xeque

Em consequência, se chegou a um acordo com a diretora, Sabine Schormann, para rescindir seu contrato e nomear uma direção interina.

A obra que provocou o escândalo era do coletivo indonésio Taring Padi, cujo mural intitulado People's Justice mostrava um soldado com cabeça de porco, uma estrela de David e a inscrição "Mosad" em seu capacete.

Também mostrava um homem com dentes largos, cabelo encaracolado, um chapéu com a inscrição da SS nazista e um cigarro no canto da boca, que lembrava as caricaturas antissemitas dos judeus ortodoxos.

Essa obra foi rapidamente abafada depois que a embaixada israelense e os representantes dos judeus alemães exigiram sua retirada.

"É essencial esclarecer rapidamente esse incidente" e "aprender as lições" do mesmo, para evitar os abusos antissemitas no mundo cultural e artístico, indicou o comunicado.