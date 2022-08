Dia Mundial da Fotografia: Veja 5 imagens icônicas

Comemorado em 19 de agosto, o Dia Mundial a Fotografia foi instituído em 1839 em homenagem à invenção do daguerreótipo, que deu origem às câmeras fotográficas. Criado pelo francês Louis Daguerre (1787-1851), em 1837, que seguiu os estudos de Joseph Niépce (1765-1833), que desenvolveu a heliografia anos antes. E teve ainda o calótipo, objeto projetado por William Fox Talbot (1800-1877) para também capturar imagens.

Para lembrar essa criação que permite preservar a história, fatos e pessoas, seja para avaliação e conhecimento histórico ou simplesmente para manter uma ligação emotiva, selecionamos algumas fotografias que se tornaram icônicas no mundo e no Brasil também.

Beatles na Abbey Road

Imagem icônica dos Beatles cruzando a rua Abbey Road, em Londres, em 1969. John Lennon, de branco, Ringo Starr, atrás dele, Paul McCartney descalço e George Harrison por último.

Cartier-Bresson

Uma das fotos mais famosas do fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson mostra um homem pulando uma poça de água. Em preto e branco, tornou-se um clássico, refletindo movimento e emoção. Foi feita em Paris, em 1932.

Fim do sonho

Capa do Jornal da Tarde, a icônica foto mostra o garoto com camisa da seleção brasileira chorando pela derrota do time, em Barcelona, 5 de julho de 1982. Brasil havia sido derrotado pela Itália por um 3 a 2.

Walter Firmo

Registro histórico de Pixinguinha, maestro, flautista, saxofonista, compositor e arranjador brasileiro, em 1962, no Rio de Janeiro. Para fazer a imagem, o fotógrafo Walter Firmo propôs que o músico se sentasse em sua cadeira de balanço ao lado da árvore, segurando seu saxofone. Assim nasceu a imagem desse grande músico.

Rosa Parks

A ativista Rosa Parks em atitude de contestação às leis de segregação senta-se no ônibus e se recusa a dar lugar a homem branco. Frustrados, grupos que defendiam a igualdade racial iniciavam ações diretas e de desobediência civil, incluindo o boicote ao transporte público de várias cidades.