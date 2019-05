Desenhos de Leonardo da Vinci serão expostos no Palácio de Buckingham

Londres - A marca do polegar e desenhos preparatórios de algumas das obras mais famosas de Leonardo da Vinci serão expostos ao público no Palácio de Buckingham no que está sendo divulgado como a maior exposição do artista em mais de 65 anos.

Para marcar os 500 anos de sua morte, Leonardo da Vinci: A Life in Drawing, que entra em cartaz na Galeria da Rainha na sexta-feira, conta com mais de 200 desenhos do artista da Renascença, retirados das “posses incomparáveis” da Coleção Real do Reino Unido.

Os desenhos de Da Vinci, adquiridos durante o reinado de Charles 2º, foram mantidos juntos desde a morte do artista, ocorrida em 2 de maio de 1519 no Vale do Loire, na França.

“Os desenhos mostram que Leonardo era um praticante sério de escultura, arquitetura e engenharia e um cientista em muitos campos diferentes”, disse Martin Clayton, curador da mostra e chefe de Gravuras e Desenhos do Truste da Coleção Real. “Ele se via como uma figura de várias facetas, mas o desenho é a atividade que une tudo”.

Entre os destaques estão os dois únicos retratos sobreviventes de Da Vinci feitos durante sua vida, incluindo um feito por um assistente que ainda não havia sido exibido em público.