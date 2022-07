Desenho atribuído a Pablo Picasso é confiscado pela alfândega na Espanha

Um desenho atribuído a Pablo Picasso com um valor estimado de 450 mil euros foi apreendido no início de julho no aeroporto de Ibiza, nas Ilhas Baleares, de um viajante suspeito de "contrabando", informou a Agência Fiscal Espanhola nesta segunda-feira, 18.

O desenho de 1966, conhecido como Trois personnages, foi encontrado em 5 de julho na bagagem de uma pessoa "da Suíça, que tentava introduzir a obra na Espanha sem declarar", informou a instituição em comunicado.

Questionado por funcionários da alfândega espanhola, avisados por seus colegas suíços de que uma "obra de arte" estava sendo transportada em circunstâncias "suspeitas", o viajante disse que era uma cópia e apresentou uma fatura de cerca de 1.538 dólares).

Mas, no fundo da mala, as autoridades descobriram outra fatura, de 456 mil dólares, emitida por uma galeria de arte de Zurique, que menciona a obra Trois personnages do artista espanhol Pablo Picasso.

️✈️La @guardiacivil y Aduanas de la Agencia Tributaria han intervenido por contrabando en el aeropuerto de Ibiza el dibujo ‘Trois personnages’ (1966) atribuido a Picasso. La obra se encontraba en el equipaje de un viajero procedente de Suiza.https://t.co/AKqI1UMHpn pic.twitter.com/kE60UzTg3U — Ministerio de Hacienda y Función Pública (@Haciendagob) July 18, 2022

De acordo com uma análise preliminar realizada por especialistas em arte contemporânea, trata-se da obra original e seu valor de mercado "corresponderia ao preço faturado pela galeria suíça", disse o comunicado.

Este primeiro relatório ainda precisa ser confirmado por verificações posteriores realizadas por "especialistas na obra de Picasso com técnicas avançadas", especificou a Agência Fiscal, acrescentando que foi aberta uma investigação pelo possível crime de "contrabando".