Coronavírus: Masp e CCBB anunciam medidas preventivas

Com o avanço do covid-19 no Brasil, sobretudo em São Paulo, o Masp decidiu manter suas portas abertas, mas anunciou, neste sábado, 14, uma série de restrições em suas atividades.

De acordo com o comunicado divulgado ao público, as atividades de mediação e formação, como palestras, oficinas e cursos, estão temporariamente suspensas. Para evitar aglomerações, o museu também decidiu reduzir o número de visitantes admitidos em galerias e elevadores.

Do mesmo modo, as exposições de Hélio Oiticica e Trisha Brown, previstas para serem inauguradas no dia 20 de março, não contarão com a tradicional vernissage. O museu diz estar monitorando a situação e não descarta que outras decisões possam ser tomadas. Ressalta ainda que está "redobrando os cuidados com limpeza e higiene em todas as dependências".

Já o CCBB, que atualmente recebe a grande exposição Egito Antigo: do cotidiano à eternidade, com obras vindas do Museu Egípcio de Turim, decidiu suspender todas as suas atividades. O local tem recebido milhares de visitantes desde a abertura da mostra, que teve início em fevereiro.

Os ingressos são gratuitos, mas a entrada depende de disputada reserva pela internet. Por isso, o centro cultural anunciou ao público que, assim que retomar o funcionamento, "fará o possível" para remarcar as resevas. O mesmo vale para as sessões de cinema e as visitas educativas.