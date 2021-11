Cópia de 'Mona Lisa' é vendida por 210 mil euros em leilão em Paris

Uma cópia fiel da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, um dos quadros mais conhecidos do mundo, foi vendida por 210 mil euros em um leilão em Paris nesta terça-feira, 9.

A casa de leilão Artcurial tinha estimado que a cópia, datada de cerca de 1600 e muito parecida com a pintura original, seria arrematada por um valor entre 150 mil a 200 mil euros.

O retrato original pintado por Da Vinci, que o rei francês François I comprou do pintor em 1518, pode ser encontrado no museu do Louvre de Paris, atraindo multidões enormes para ver seu sorriso enigmático.

Em junho, um colecionador europeu comprou outra cópia do século XVII da Mona Lisa por 2,9 milhões de euros, um recorde para uma reprodução da obra, na casa de leilões Christie's de Paris.

Em 2017, a Christie's de New York vendeu o Salvator Mundi, de Da Vinci, por US$ 450 milhões.