Cópia de 'Mona Lisa' é encontrada na Itália

Uma cópia da famosa Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci (1452-1519), foi encontrada no depósito do Palácio Montecitório, sede da Câmara dos Deputados da Itália, informa uma matéria do jornal La Repubblica nesta sexta-feira, 18.

Segundo o comissário da Câmara, Francesco D'Uva, trata-se de uma "cópia do quadro do Louvre, feita pela oficina de Leonardo, talvez até com sua colaboração". As análises feitas desde a descoberta e durante um restauro da peça teriam confirmado que a pintura foi realizada antes da metade dos anos 1500.

No entanto, os especialistas em arte não conseguem concordar com a origem da peça e se dividem sobre seu valor histórico.

Para os historiadores de arte Antonio e Maria Forcellino, o retrato tem grande qualidade e é uma "cópia que aspira replicar perfeitamente o seu modelo", além de possuir "a técnica de pintura muito refinada, o que faz pensar que o próprio Leonardo tenha colocado as mãos para definir o contraste claro e escuro do rosto".

Já historiador e crítico de arte Vittorio Sgarbi discordou da análise disse que a peça se trata apenas "de uma modesta pintura encomendada" do famoso quadro do gênio italiano. "A cópia de Leonardo foi pintada, ao menos, 70 anos depois de sua morte, não tem valor artístico e indica só a fortuna da época, como as inúmeras cópias de grandes mestres", afirmou ainda.

Na mesma linha, segue Rossella Vodret, ex-superintendente de Roma, que viu a pintura em 2005 e disse que ela "não tem alta qualidade".

Outro ex-superintendente da capital italiana, Claudio Strinati, é da opinião que a peça foi produzida na oficina de Leonardo, mas "que a pintura tem média qualidade e não parece ter a digital de Leonardo".

O que é fato é que o quadro estava entre os itens doados em 1925 pela Galeria Nacional de Arte Antiga do Palácio Barberini ao Montecitório.

A pintura original da Mona Lisa (La Gioconda em italiano) é uma das obras de arte mais importantes e famosas do mundo e foi pintada por Da Vinci entre 1503 e 1506. O quadro está em exposição no Museu do Louvre, em Paris, desde 1797.