Confira programação de São Paulo da 19ª Semana Nacional de Museus

A 19ª Semana Nacional de Museus começa a partir desta segunda-feira, 17, até o dia 23 de maio. Promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o tema deste ano é O futuro dos museus: recuperar e reimaginar.

O objetivo é questionar a atuação e possibilidades dos museus brasileiros, no futuro. A programação vai ser totalmente online, com palestras, exibição de filmes, lançamento de curta-metragem, sarau virtual, concursos, exposições e visitas virtuais.

Leia Também Museu reabre para celebrar a Semana da Língua Portuguesa

O evento foi idealizado em 1977, pelo ICOM (International Council of Museums). A Semana Nacional dos Museus é realizada em celebração ao Dia Internacional dos Museus, 18 de maio.

As atividades serão feitas em todas as regiões do país, gratuitamente. Confira aqui a programação completa de cada estado.

Em São Paulo, o Museu da Imigração é um, dos mais de 20 institutos, que participam da iniciativa.

"O que preservar para o amanhã?" é uma das ações promovidas pelo MI, entre 17 e 23 de maio, em parceria com o Museu do Café. Durante o período, por meio de um link disponível nas mídias sociais e nos sites, os usuários poderão responder a essa pergunta sobre o futuro. O resultado será apresentado em uma nuvem virtual de palavras.

Confira abaixo a programação da 19ª Semana Nacional de Museus, na cidade de São Paulo:

Casa das Rosas

18 de maio, às 21h: Mesa redonda Voltas do voltar e o sertão: forró feito poesia em canção.

Descrição: O debate irá discutir tradição e regionalismo do “forró da mistura” representado pelo cantor Jackson do Pandeiro. O bate-papo será mediado por Leonardo Esteves e terá a participação de Claudio Henrique Altieri de Campos e André Paula Bueno.

Plataforma: A conversa será realizada por videoconferência, através da plataforma Zoom. Para se inscrever, clique aqui.

19 de maio, às 16h30: Ação educativa O Vitral da Casa das Rosas, por Alexandra Rocha.

Descrição: Conversa sobre a criação do vitral da Casa das Rosas com a Profa. Dra. Regina Lara, descendente do criador do local, Conrado Sorgenicht.

Plataforma: O vídeo será disponibilizado no Facebook e Youtube.

Casa Mário de Andrade

20 de maio, às 16h30: Ação educativa Biblioteca Circulante: Ontem e Hoje, com Fernanda Mazete e Jonatas Varela.

Descrição: O evento abordará a história da Biblioteca Circulante, criada no Departamento de Cultura de São Paulo, por Mário de Andrade.

Plataforma: O evento será transmitido em gravação prévia, disponibilizada no Facebook e Youtube.

22 de maio, 16h30 às 18h: Palestra Ações inclusivas e o futuro dos Museus, com Vânia Carneiro de Carvalho e Solange Ferraz de Lima.

Descrição: O evento pretende discutir os novos desafios das instituições de memória na sociedade contemporânea.

Plataforma: A palestra será transmitida no Zoom. Para se inscrever, clique aqui.

Museu da Casa Brasileira (MCB)

3 a 31 de maio: Exposição Casas do Brasil: conexões paulistanas

Descrição: A mostra percorrerá a estação São Paulo-Morumbi, da Linha 4-Amarela, proporcionando reflexões acerca das formas de habitação da maioria dos paulistanos.

Local: Estação São Paulo-Morumbi, Linha Amarela do Sistema Metroviário de São Paulo.​

Museu da Diversidade Sexual

20 de maio, 14h às 20h: Visitação online à exposição Ressetar

Descrição: O evento virtual visa abordar o caráter híbrido das obras expostas e suas relações com o futuro dos museus e da arte LGBTQIA+. A mostra vai exibir obras de doze artistas, em 3D, sobre a retomada da vida, após situações de trauma e desmoronamentos.

Plataforma: Site do museu. Para mais informações, clique aqui.

20 de maio, 14h às 20h30: Mesa redonda Memes e Museologia

Descrição: No debate, será investigando a intertextualidades da cultura pop. O evento online vai ser mediado por Ellen Nicolau e terá a participação de Guilherme Popolin e Gabriel Almeida.

Plataforma: Redes Sociais do Museu da Diversidade Sexual.

Museu da Imigração

19 e 20 de maio, 14h30 às 18h: Seminário Encontro da Rede de Museus Históricos (SISEM).

Descrição: Ao todo, quatro mesas de debate contarão com a presença de profissionais de diversos museus históricos brasileiros, com o intuito de abrir diálogos sobre o futuro dos museus históricos.

Plataforma: Canal no Youtube do Museu da Imigração.

22 de maio, 15h: Oficina de artesanato Ponto a Ponto

Descrição: As técnicas básicas do ponto corrente serão ensinadas em uma aula fechada no Zoom, com vagas limitadas.

Plataforma: Para acompanhar, é necessário se inscrever, até o dia 21 às 17h, neste site.

24 de maio, 17h: Live Poética da ausência

Descrição: Conversa entre o pesquisador do Museu, Thiago Haruo, e os integrantes da Companhia Conexão Latina de Teatro. O bate-papo será pautado nas memórias individuais e coletivas do exílio e como as mesmas remontam na obra de Aristides Vargas.

Plataforma: Canal no Youtube do Museu da Imigração.

29 de maio, 15h: Leitura da história Sábado, da autora Oge Mora.

Descrição: O espaço de leitura Semear Leitores, mediado por Gabrielli Chagas, apresentará a história Sábado. O evento é voltado para toda família, que pode se aventurar nas experiências da personagem Ava e sua mãe, que tinham planos de viver momentos juntas, mas viram suas vidas mudar completamente.

Plataforma: Live no Instagram do Museu da Imigração.

Museu de Arte Moderna

19 de maio, às 16h : Visitação Expandindo fronteiras: Apresentação virtual do projeto MAM no Minecraft

Descrição: Será apresentado o Museu de Arte Moderna no Minecraft, um jogo de videogame no qual é possível realizar visitas, construir ou reconstruir algumas obras e aprender sobre a história da arte brasileira, por meio de atividades lúdicas e virtuais.

Plataforma: Via Zoom. Para se inscrever, clique aqui.

Pinacoteca de São Paulo

19 de maio, às 10h: Lançamento Vídeo visita do museu

Descrição: A cultura e os potenciais do educar em Diretos Humanos será um evento online de visitação integrada, tendo a Declaração dos Direitos Humanos como eixo. A visita será disponibilizada online nos canais digitais dos museus, no dia 19 de maio.

Plataforma: O vídeo será disponibilizado no Youtube da Pinacoteca.

Museu do Futebol

18 de maio, 10h às 11h30: Ação educativa Museu de mim

Descrição: A atividade lúdica e poética propõe criar, com os participantes, uma coleção que conte a trajetória de cada um, seja através de narrativas, imagens, comidas, músicas ou objetos.

Plataforma: Google Meets. Para se inscrever, clique aqui.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais