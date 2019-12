Confira como fica a programação dos museus para o fim do ano

Com a chegada das festas de fim de ano, ficar por São Paulo pode ser uma ótima opção, já que nesta época a cidade fica mais vazia e é possível aproveitar com calma, as atrações que as principais instituições culturais oferecem aos seus visitantes.

Pensando nisso, o Estado fez uma lista com alguns dos museus mais frequentados - e suas exposições mais recentes -, junto com as suas respectivas datas de recesso, assim você pode se programar para acompanhar o que há de melhor, sem se preocupar em dar viagem perdida.

Museu da Imagem e do Som - MIS

Tem duas exposições em cartaz que estão fazendo bastante sucesso. São elas: Leonardo Da Vinci - 500 Anos de um Gênio, que faz um mergulho multissensorial na obra do artista, e Musicais no Cinema, que mostra a mágica história do gênero no universo dos longa-metragens.

Como fica?

O MIS não terá atividades em nenhuma de suas duas unidades (Jardim Europa e a recém-inaugurada Água Branca), nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e nem no dia 1 de janeiro (Ano Novo). Nos demais, a programação segue o ritmo normal (veja mais abaixo).

Horário de funcionamento

Terças a sábados — 10h às 20h/ Domingos e feriados — 10h às 19h (o museu não abre às segundas)

Entradas: Musicais no Cinema - R$20 (inteira) e R$10 (meia)/ Leonardo Da Vinci - 500 Anos de um Gênio - Quarta a sexta: R$30 (inteira) e R$15 (meia), Sábados, domingos e feriados: R$40 (inteira) e R$20 (meia)/ Às terças a entrada é gratuita no MIS

MIS Jardim Europa: Av. Europa, 158 - Jardim Europa

MIS Água Branca: R. Vladimir Herzog, 75 - Água Branca

Itaú Cultural

O instituto abriu, recentemente, uma exposição inteira dedicada ao músico Alceu Valença, com um belo panorama de sua carreira, contado por meio de fotos, vídeos e depoimentos. A essa se soma a mostra do austríaco Franz Weissmann, que além de apresentar as obras que marcaram a sua trajetória, também traz 50 desenhos inéditos.

Como fica?

O Itaú Cultural fecha nos dias 23, 24, 25 e 31 de dezembro e também no dia 1 de janeiro. Na segunda, 30, a instituição funciona com horário diferenciado, das 11h às 20h.

Horário de funcionamento

Terça a sexta - 9h às 20h/ Sábado, domingo e feriado - 11h às 20h (o museu não abre às segundas)

Entrada gratuita

Itaú Cultural: Avenida Paulista, 149 - Bela Vista

Japan House

Para os fãs da cultura asiática, está em exposição no museu a Isto é Mangá - A Arte de Naoki Urasawa, que mostra o trabalho de um dos principais ilustradores de HQ do Japão. Quem também está expondo no local é a artista Chiharu Shiota, com a instalação Linha Interna, feita especialmente para a Japan House.

Como fica?

A Japan House fecha nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro, e também no dia 1 de janeiro. Nos dias 26, 27 e 28, o museu abre das 10h às 20h. No dia 29, o funcionamento é das 10h às 18h.

Horário de funcionamento

Terça a sábado - 10h às 20h/ Domingos e feriados - 10h às 18h (o museu não abre às segundas)

Entrada gratuita

Japan House: Avenida Paulista, 52 - Bela Vista

Masp

Em exibição no Museu de Arte de São Paulo - Masp, desde a última sexta-feira, 13, está a Gego: A Linha Emancipada, primeira mostra da artista venezuela de origem alemã Gego, aqui no Brasil. Quem der uma passada por lá, vai conferir um belo panorama da carreira da artista, conhecida por suas construções metálicas tridimensionais.

Como fica?

O Masp não funciona nos dias 24, 25 e 30 de dezembro e nem no dia 1 de janeiro. Nos demais, a programação segue o horário normal de funcionamento (veja logo abaixo).

Horário de funcionamento

Terças - 10h às 20h/ Quarta a domingo - 10h às 18h (o museu não abre às segundas).

Entrada: R$ 40 (inteira)/ R$ 20 (meia estudantes, professores e maiores de 60 anos)/ Gratuito às terças.

Masp: Rua Avenida Paulista, 1578 - Bela Vista

CCBB

Quem visitar o Centro Cultural do Banco do Brasil - CCBB, vai poder conferir a Linhas da Vida, exposição de Chiharu Shiota que traz uma bela retrospectiva da artista japonesa. Entre as obras está a instalação inédita Além da Memória, com 13 metros de altura.

Como fica?

O CCBB fecha nos dias 24, 25 e 30 de dezembro, e também no dia 1 de janeiro. Nos demais, a programação segue o horário normal de funcionamento (veja logo abaixo).

Horário de funcionamento

Quarta a segunda - 9h às 21h (o museu não abre às terças)

Entrada gratuita

CCBB: Rua Álvares Penteado, 112 - Centro

IMS

Um dos destaques do Instituto Moreira Salles - IMS -, é a exposição de Susan Meiselas, fotógrafa norte-americana mundialmente conhecida por seus trabalhos em regiões de conflito. No museu, estão expostas fotos que ela fez em lugares como Inglaterra, Nicarágua e El Salvador. Cliques raros de Susan, feitos longe dos típicos cenários de guerra, também podem ser vistos na mostra.

Como fica?

O IMS não funciona nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e nem no dia 1 de janeiro. Nos demais, a programação segue o horário normal de funcionamento (veja abaixo).

Horário de funcionamento

Terças a domingos (também nos feriados) - 10h às 20h/ Às quintas (exceto feriados) - 10h às 22h (o museu fecha às segundas)

Entrada gratuita

IMS: Avenida Paulista, 2424 - Bela Vista

Pinacoteca

A Pinacoteca de São Paulo também recebe uma série de exposições, dos mais variados artistas. Recentemente, o museu inaugurou a mostra do artista cubano Jorge Pardo e da carioca Fernanda Gomes. Dentre as mais antigas, estão a da Marcia Pastore - Contracorpo, León Ferrari - Nós Não Sabíamos e Adrià Julià - Nem Mesmo os Mortos Sobreviverão.

Como fica?

Fecha nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, e também no dia 1 de janeiro. Nos outros dias, a programação segue o horário normal de funcionamento (veja abaixo)

Horário de funcionamento

De quarta a segunda - 10h às 18h (a Pinacoteca fecha às terças)

Entrada: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)/ é gratuito aos sábados

Pinacoteca: Praça da Luz, 02 - Centro

Farol Santander

Localizado no centro de São Paulo, o museu tem em exibição uma série de atrações que podem ser visitadas por meio da compra de um único ingresso. Entre os destaques, está a exposição Tarsila para Crianças, que traz uma bela visão interativa - e também imersiva - sobre a carreira da artista brasileira. É uma ótima opção para os pequenos, mas também para os 'mais crescidinhos'.

Como fica?

O Farol Santander não tem expediente nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, e nem no dia 1 de janeiro. Nos demais, o horário de funcionamento se mantém o mesmo.

Horário de funcionamento

De terça a domingo - 9h às 20h (a instituição fecha às segundas)

Entrada: R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (meia entrada)

Farol Santander: Rua João Brícola, 24 - Centro