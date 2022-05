Confira cinco exposições para visitar neste fim de semana em São Paulo

Apesar dos dias lindos que o outono oferece, o frio da capital paulista não deixa os parques tão atraentes para aproveitar o fim de semana. Mas dentro de um deles, o Ibirapuera, é possível conferir uma exposição imersiva que celebra as obras de Tim Burton. Porque falando de verdade, seja fã ou não, estar inserido dentro de um universo fantástico, cheio de personagens icônicos do cinema e com diversas histórias que contam a origem de cada um deles, sempre é interessante.

Essa, aliás, é a técnica da maioria das exposições em cartaz na cidade: permitir que o visitante se insira completamente no mundo artístico ali celebrado. Desde recursos audiovisuais como filmes de Glauber Rocha, até projeções de pinturas clássicas, como em Beyond Van Gogh que vem fazendo sucesso nas redes sociais. Até porque é justamente esse roteiro: a visita online instiga a presencial e vice e versa.

Abaixo você confere cinco exposições imperdíveis que além de exigirem a atenção do visitante e garantirem esse vínculo entre ele e a obra, oferecem uma porção de espaços para fotos, vídeos e muita produção de conteúdo online.

Tim Burton

Para os amantes dos desenhos góticos e sombrios mais famosos da história do cinema, vale a pena conferir a exposição A Beleza Sombria dos Monstros: 13 Anos da Arte de Tim Burton na Oca do Ibirapuera. Apesar da associação lógica dos desenhos animados com as crianças, os fãs de títulos como A Noiva Cadáver (2005), Edward Mãos de Tesoura (1990) e Os Fantasmas se Divertem (1988) também aproveitam.

Ao todo são 14 salas temáticas que ocupam 2,6 mil m² do museu de Oscar Niemeyer, tentando traduzir o imaginário do artista com recursos que vão desde projeções em tecido, espaços instagramáveis, teatro de sombras e realidade virtual.

Oca do Parque Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, portão 3. Até 14 de agosto. De ter. a dom., das 9h às 21h. De R$ 20 a R$ 100

Cartas ao Mundo

Para os fãs de cinema, o manifesto-exposição do Sesc Avenida Paulista baseado na obra do cineasta Glauber Rocha pode ser a grande atração do fim de semana. Tendo como ideia central o contraste entre utopia e distopia, a mostra se divide em três capítulos de uma narrativa cinematográfica - Asfixia, Mercadoria e O Comum - e conta com cenários que se modificam durante a visitação.

“’Quis/mudar/tudo’: como no poema de Augusto de Campos, esse foi o mote deste projeto. Essa é a meta desse trabalho – o desejo de tomada de consciência e de mudança”, diz Bia Lessa, criadora e curadora da exposição

Até dia 29 de maio. Sesc Avenida Paulista - Praça (Térreo) - Avenida Paulista, 119. Grátis

Van Gogh

Desde o dia 17 de março o último andar do shopping Morumbi faz sucesso entre fãs de artes e curiosos que exploram a exposição imersiva Beyond Van Gogh. Suas cores fortes captam a atenção de todas as gerações, especialmente pelo modo que elas são exibidas no pavilhão de mais de 2 mil m² do estacionamento do shopping. As primeiras partes da exposição são ótimas para conhecer a história do pintor holandês, mas nada se compara ao último ambiente, onde suas pinturas são ampliadas e projetadas nas paredes, inserindo totalmente o visitante na arte.

Morumbi Shopping. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, estacionamento G4. 2ª a sáb., 10h/22h; dom., 10h/19h. R$ 70/R$ 130 (pacotes: R$140/R$ 520). Até 3 de julho.

Luiz Zerbini

Pela primeira vez com uma exposição individual em São Paulo, o artista Luiz Zerbini reúne cerca de 50 trabalhos, em sua maioria inéditos, no Masp. O nome A mesma história nunca é a mesma vem justamente das características políticas incluídas em cada quadro. Dentre os destaques, as 29 monotipias em papel da série Macunaíma (2017), concebidas para uma edição do livro de Mário de Andrade. E ainda quatro pinturas de grandes dimensões que foram produzidas especialmente para a mostra, em que o artista revisita a pintura histórica.

MASP - Av. Paulista, 1578. Ter. das 10h às 20h (grátis); qua. a dom. das 10h às 18h. R$ 50. Até 5 de junho.

Farol Santander

Diferente de Van Gogh, Manabu Mabe não é tão conhecido entre os mais jovens. No entanto, a nova exposição do Farol Santander tem o potencial para mudar isso. Com mais de 50 obras originais pertencentes ao acervo da família do artista, a mostra será dividida em seis alas do edifício. Uma delas, imersiva, promete aproximar ainda mais o visitante daquele que é um dos nomes mais expressivos das artes visuais brasileiras.

Indico para quem queira aproveitar a viagem, a visita na mostra Espuma Delirante de Rafael Silveira, no andar acima e Identidades – 22&22&22, que ocupa os pisos restantes. Enquanto um propõe uma experiência multissensorial com ambientes surrealistas conectados por iluminação e sonorização especiais; o segundo garante uma viagem no tempo com 200 anos de independência e 100 anos de identidade cultural.

Rua João Brícola, 24. Até 31 de julho. De ter. a dom., das 09h às 20h. R$ 30.