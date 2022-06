Confira atividades para fazer durante o fim de semana

Obras no parque

A 11ª edição da Mostra 3M de Arte tem como tema Cor, Calor, Valor, com obras que remetem corpo, à emoção e à memória de comunidades ancestrais e acontecimentos passados. Cinco grandes obras inéditas fazem parte da exposição que tem como convidados artistas como Maria Thereza Alves, a dupla Denise Ferreira da Silva e Arjuna Neuman, DUDX, Augusto Leal r o rapper Rincon Sapiência. Inauguração sáb. (25). 5h/0h. Parque Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana. Grátis. Até 24/7.

Um olhar para as ruas

A mostra Afeto, com 17 obras do grafiteiro Enivo, tem como tema a população humilde que habita calçadas e ocupações da cidade de São Paulo. A inspiração do artista veio das denúncias de parofobia – hostilidade contra moradores de rua - e do trabalho de agentes e voluntários que fazem o acolhimento de quem não tem onde morar. 3ª a dom., 9h/17h. Museu de Arte Sacra de São Paulo. Av. Tiradentes, 676, Luz. R$ 6. Até 7/8.

Passagem do tempo

A instalação Tiquetaque - Quem Viver Velhará, com a participação de idosos inscritos no Trabalho Social com Idosos (TSI), aborda os ganhos e perdas do processo de envelhecimento. 3ª a sáb., 10h/20h; dom. 10h/18h. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro. Grátis. Até 8/7.

Passeio

Festa Junina na praça

O Museu do Futebol, em parceria com Festival Cultura de Boteco, festeja o período junino com a presença de oitos estabelecimentos gastronômicos, entre eles, Cannoli do Calimano, Dr. Costela e Holy Burguer, e música ao vivo. Sáb. (25), 11h/19h. Área externa do Museu do Futebol. Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu. Grátis.