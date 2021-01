Com covid-19, cartunista Laerte Coutinho sai da UTI

A cartunista Laerte Coutinho, que havia anunciado o diagnóstico de covid-19 na sexta-feira, 22, saiu da UTI do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor), em São Paulo, de acordo com boletim médico divulgado pela instituição nesta quinta-feira, 28.

A nota do InCor afirma que a artista apresentou "melhora no estado clínico" e por isso seguirá da UTI para o quardo, onde "permanecerá em tratamento medicamentoso, cateter de oxigênio e fisioterapia respiratória".

O quadrinista Rafael Coutinho, filho da artista de 69 anos, divulgou a informação de que Laerte havia se internado em um texto publicado em suas redes sociais nesta terça-feira, 26. Na publicação, ele afirmou que o estado da cartunista "ainda não é grave", mas que "requer cuidados mais rigorosos".

Com passagens pelo Estadão, Folha de S.Paulo e jornais icônicos de resistência durante a ditadura como o Pasquim, Laerte é uma das principais cartunistas da velha guarda do Brasil, ao lado de Ziraldo, Angeli, Glauco e outros nomes.

Conhecida pela criação de diversos personagens, como os Piratas do Tietê, o super-herói de moral questionável Overman e o crossdresser Hugo/Muriel, que alterna suas representações de gêneros e brinca com os preconceitos contra transsexuais.

Desde 2009, Laerte assumiu sua identidade LGBT+ e suas charges passaram a representar, com frequência, situações vividas por crossdressers ou pessoas transgênero.

Leia trecho da nota divulgada por Rafael Coutinho:

"Escrevo aqui em nome da família, para atualiza-los sobre a atual condição de saúde dela. Como muitos já sabem, Laerte está internada com Covid desde o dia 21 de janeiro, no INCor. Está sendo supervisionada pelo dr. Ubiratan Paula Silva. A condição piorou lentamente, e ela foi internada na UTI na noite passada. O estado ainda não é grave, mas requer cuidados mais rigorosos. Ela deve ficar por no mínimo mais uma semana lá, e estamos acompanhando dia a dia a evolução, na torcida para que melhore.

Agradecemos a todes que mandaram mensagens de apoio e carinho, se disponibilizando a ajudar das formas mais variadas. Obrigada, em nome da Laerte, é muito bonito demais ver o amor de todes pelo meu pai."

Leia a nota divulgada pelo InCor:

Diante da melhora de seu quadro clínico, a cartunista Laerte Coutinho (69) será transferida da UTI Respiratória para o quarto, na tarde desta quinta-feira (28), onde permanecerá em tratamento medicamentoso, cateter de oxigênio e fisioterapia respiratória, sob cuidados da equipe médica coordenada pelo Dr. Carlos Carvalho.

A não ser que ocorra intercorrência importante na evolução da paciente, novo boletim médico será divulgado somente em sua alta hospitalar.