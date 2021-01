Com covid-19, cartunista Laerte Coutinho é internada em UTI em São Paulo

A cartunista Laerte Coutinho, que havia anunciado o diagnóstico de covid-19 na sexta-feira, 22, foi internada na UTI do Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, nesta terça-feira, 26.

O quadrinista Rafael Coutinho, filho da artista de 69 anos, divulgou a informação em um texto publicado em suas redes sociais.

Ele afirmou que o estado da cartunista "ainda não é grave", mas que "requer cuidados mais rigorosos" e que ela deve permanecer pelo menos uma semana na UTI.

De acordo com o boletim médico do hospital, Laerte está "consciente e comunicativa", e respira com "suporte ventilatório não invasivo".

Com passagens pelo Estadão, Folha de S.Paulo e jornais icônicos de resistência durante a ditadura como o Pasquim, Laerte é uma das principais cartunistas da velha guarda do Brasil, ao lado de Ziraldo, Angeli, Glauco e outros nomes.

Conhecida pela criação de diversos personagens, como os Piratas do Tietê, o super-herói de moral questionável Overman e o crossdresser Hugo/Muriel, que alterna suas representações de gêneros e brinca com os preconceitos contra transsexuais.

Desde 2009, Laerte assumiu sua identidade LGBT+ e suas charges passaram a representar, com frequência, situações vividas por crossdressers ou pessoas transgênero.

Leia trecho da nota divulgada por Rafael Coutinho:

"Escrevo aqui em nome da família, para atualiza-los sobre a atual condição de saúde dela. Como muitos já sabem, Laerte está internada com Covid desde o dia 21 de janeiro, no INCor. Está sendo supervisionada pelo dr. Ubiratan Paula Silva. A condição piorou lentamente, e ela foi internada na UTI na noite passada. O estado ainda não é grave, mas requer cuidados mais rigorosos. Ela deve ficar por no mínimo mais uma semana lá, e estamos acompanhando dia a dia a evolução, na torcida para que melhore.

Agradecemos a todes que mandaram mensagens de apoio e carinho, se disponibilizando a ajudar das formas mais variadas. Obrigada, em nome da Laerte, é muito bonito demais ver o amor de todes pelo meu pai."

Leia trecho da nota divulgada pelo InCor:

A cartunista Laerte Coutinho (69), encontra-se internada no InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) desde o dia 21 de janeiro último, com quadro de Covid-19 em evolução há 14 dias.

Na manhã desta terça-feira (26), ela foi transferida para a UTI Respiratório do Instituto, onde permanece consciente e comunicativa, em tratamento medicamentoso e com suporte ventilatório não invasivo, por meio de cateter de alto fluxo.

Responde pelo tratamento clínico da paciente o pneumologista Prof. Dr. Carlos de Carvalho, diretor da UTI Respiratória do InCor e professor titular de Pneumologia da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP).