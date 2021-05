Com cenas de Cuba e U2, Julian Lennon compartilha fotos em exibição virtual

Seja fotografando o cotidiano de Cuba ou membros da banda de rock irlandesa U2, o fotógrafo e cantor Julian Lennon diz que as imagens que mais gosta de fazer são espontâneas. "Aquelas que eu realmente gosto mais são... no calor do momento", disse Lennon, de 58 anos, à Reuters.

O filho do ex-Beatle John Lennon e de sua primeira esposa, Cynthia, está compartilhando uma seleção de suas fotos em uma exibição virtual chamada Vision no site das Residências Aston Martin de Miami. "Trata-se de dar às pessoas um vislumbre de outros mundos que elas podem nunca chegar a ver", disse.

Leia Também Julian Lennon volta à música com novo grupo

Lennon se lembra de um momento específico que disse ter tido um grande impacto em seu trabalho: em um final de tarde de 2010, deitado no chão, ele fotografou o vocalista do U2, Bono, com uma foto de John Lennon às suas costas. "Inicialmente, pensei 'nossa, é um sanduíche de Lennon', mas este não teria sido um título bom, é claro", brincou. "Mas pensei 'ó meu Deus, este é alguém para se admirar. Ele (Bono) era um grande fã do meu pai, como eu, e eu era um grande fã dele, também, então foi o momento que realmente mudou meu foco sobre como fotografar as coisas."

Lennon, também conhecido por seu trabalho na música e na caridade, realizou sua primeira exibição fotográfica em Nova York em 2010. Entre as fotos em Vision estão crepúsculos caribenhos, murais na Colômbia, o U2 trabalhando em canções e a nadadora sul-africana Charlene Wittstock se preparando para seu casamento civil com o príncipe Albert de Mônaco.

"Acho que a razão de gente como os caras do U2 e outros confiarem em me ter por perto é que eu passei aqueles apertos... sejam paparazzi ou outras coisas", disse Lennon.