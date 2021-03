Colecionador de Lego recria cenas do Vietnã em miniatura

Em um cômodo repleto de caixas, armários e gavetas de blocos de Lego do chão ao teto, Hoang Dang constrói atentamente um barco pesqueiro azul, amarelo e verde com uma bandeira do Vietnã.

O projetista industrial ama Lego desde que se entende por gente, mas começou a colecioná-lo seriamente alguns anos atrás em uma viagem de estudos à cidade norte-americana de Detroit, quando ficou maravilhado com a variedade de conjuntos disponíveis nos Estados Unidos.

Hoang se inspira principalmente em cenas familiares do Vietnã, recriando minuciosamente sua casa de infância, um templo do Quarteirão Antigo de Hanói e uma sala de estar dos anos 1990 durante o Ano Novo Lunar, tudo com detalhes intrincados e coloridos em miniatura.

"Quero trazer minha perspectiva a amigos de todo o mundo, porque a comunidade de construção de Lego do Vietnã ainda é pouco conhecida regional e globalmente", disse.

Hoangb cumpriu metade de sua meta de montar 10 criações de larga escala para uma exibição. São necessários cerca de cinco meses para se terminar uma fachada de cinco mil peças, contou, embora a maior parte deste tempo seja gasta encontrando as peças certas.

"Com frequência passo uma tarde inteira só procurando aquele bloco ideal", acrescentou.

Apesar de ter uma coleção de mais de dois milhões de blocos de Lego, Hoang sempre está à procura de peças novas - foi assim que ele fez o que chama de "amigos de Lego", como Khang Huynh, da Cidade de Ho Chi Minh.