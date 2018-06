Cidade do México recebe exposição sobre Caravaggio

A obra-prima do pintor italiano Michelangelo Caravaggio Buona Ventura será o grande destaque de uma exposição que começa no dia 22 no Museu Nacional de Arte (Munal), na Cidade do México.

O quadro veio diretamente do acervo do Museus Capitolinos de Roma, 42 anos após a última exposição de obras de Caravaggio no México.

Nesse ano, o Museu Nacional terá uma novidade: a pintura poderá ser observada em 4D pelos visitantes. ''Uma das grandes virtudes do Caravaggio é que ele alcança uma proximidade extraordinária'' com o espectador, disse Sara Baz, diretora do Museu Nacional.

A exposição ainda contará com outras pinturas de coleções do Instituto Nacional de Belas Artes, e algumas pertencentes ao próprio museu. A obra chamada Buona Ventura teve uma forte influência no continente americano, por ser uma pintura costumbrista (uma interpretação literária da vida cotidiana) que seria imitada no México e em outros países latino-americanos sob o domínio da Espanha com imagens que refletem tipos populares e ''pintura de castas''.

A expectativa dos organizadores é repetir ou ultrapassar os 185 mil visitantes da última exposição do artista nessa nova mostra no México, aberta até 20 de maio.